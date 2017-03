Agression dans le handball : Belfort réclame des sanctions exemplaires

L’équipe des moins de 18 ans du Bauhb a été la victime d’un véritable déferlement de violence samedi dernier à Troyes après le match qui l’opposait à l’équipe locale en championnat national. Une dizaine de jeunes est descendue des gradins pour en découdre avec la délégation belfortaine.

L’équipe des moins de 18 ans du Bauhb a été la victime d’un véritable déferlement de violence samedi dernier à Troyes après le match qui l’opposait à l’équipe locale en championnat national. Une dizaine de jeunes est descendue des gradins pour en découdre avec la délégation belfortaine dans les couloirs des vestiaires.

Expulsé, il se venge en appelant ses copains

Les agresseurs avaient été appelés par un joueur de Troyes qui venait d'être expulsé du match pour un coup de poing asséné à un joueur de Belfort. En 30 années passées dans le handball, Stéphane Michel, ancien gardien de l’équipe première désormais entraîneur des moins de 18 ans, n'a jamais connu une telle violence. « Le joueur expulsé a suivi la fin du match dans les tribunes. Ce fut des insultes, des menaces de mort puis le chaos » rapporte l’entraîneur belfortain. Après la rencontre, le troyen et des amis à lui, à qui il aurait téléphoné, sont descendus jusque dans le couloir qui mène aux vestiaires. « Nos jeunes ainsi qu’un accompagnateur, papa de l’un d’eux, ont été frappés au visage, dans les côtes, dans les membres. Ces violences ont duré deux-trois minutes mais c’était très long » confie l'entraîneur du Bauhb encore choqué.

Six blessés terminent aux urgences

Le camp belfortain déplore six blessés, cinq joueurs de 16 ans et 17 ans ainsi que l’accompagnateur. Ils ont fini la soirée aux urgences de l’hôpital de Troyes avant d'aller porter plainte au commissariat de Belfort le lendemain. Quelques jours après l'agression, les traces ne sont pas seulement physiques. «Psychologiquement, mes joueurs sont touchés. Déjà, pendant le match, il y en avait un qui tremblait sur le banc quand les insultes pleuvaient. Les frictions sur le terrain, ça arrive mais en général, ça ne va pas plus loin » ajoute Stéphane Michel.

Troyes déchire la licence de son joueur

Le club de Troyes risque une forte amende et, au minimum, des matchs à huis clos. Dès lundi, les dirigeants ont pris une première mesure : l’exclusion définitive du joueur à l’origine des violences. L'individu doit passer prochainement devant la commission de discipline de la Fédération Française de Handball. « Ce genre de joueur n’a plus rien à faire sur un terrain de hand, il doit être radié à vie » conclut Stéphane Michel.

Le président de la Fédération Française va suivre personnellement le dossier

La Ligue régionale de handball condamne également ces violences. "Ce sont des actes inadmissibles qui n'ont rien à voir avec les valeurs du handball. Ce type de joueur n'a rien à faire sur un terrain, il faut vite s'en séparer" indique le président Marie-Albert Duffait. L’affaire est même remontée jusqu'au sommet du handball français. « Le président de la Fédération Française Joël Delplanque va s’occuper personnellement de ce dossier. Il accorde beaucoup d’importance à ces situations pour éradiquer enfin les voyous » confie Jacques Parisot. Le président du Bauhb estime qu’il faut stopper cette spirale de la violence qui jusque-là avait épargné son sport.

Malgré l'émotion engendrée par cette affaire, le prochain match des moins de 18 ans du Bauhb prévu ce dimanche au Phare de Belfort est maintenu.

Des sanctions pénales ?

Le joueur expulsé et sa bande risquent également des sanctions pénales car les cinq joueurs du Bauhb et leur accompagnateur blessés ont porté plainte au commissariat de Belfort le lendemain de l'agression. Les victimes se sont vu prescrire l’équivalent de deux jours d'itt, interruption temporaire de travail.