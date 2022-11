Agression dans le petit Bayonne : neuf mois de prison ferme

Les faits se sont déroulés dans le petit Bayonne, rue des cordeliers, dans la nuit du 10 au 11 novembre. Un homme est victime d'une agression, puis du vol de son téléphone portable. Les policiers de la brigade de nuit vont rapidement mettre la main sur deux suspects. Deux jeunes gens en situation irrégulière, dont un mineur. Le plus âgé des deux, un Marocain de 20 ans, a été jugé ce lundi 14 novembre par la chambre correctionnelle du tribunal de Bayonne, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate.

ⓘ Publicité

Neuf mois de prison

La victime a reçu un coup de genou par un premier agresseur, avant de se faire dérober son téléphone portable par un second. Le téléphone sera finalement retrouvé et rendu à son propriétaire. Le prévenu, en état de récidive, a été condamné à 9 mois de prison ferme, et immédiatement incarcéré.