Violences dans un collège de Fougères en Ille-et-Vilaine : une mère de famille agresse la principale

Les faits se déroulent mardi 27 septembre dans le bureau de la principale du collège public Mahatma Gandhi de Fougères. Au cours d'un rendez-vous, la mère d'une élève pousse la chef d'établissement. La victime bascule et se heurte la tête contre un radiateur.

La principale d'un collège public a été agressée par une mère d'élève à Fougères en Ille-et -Vilaine mardi 27 septembre. Cette mère devait être convoquée dans les prochains jours, début d'octobre, pour faire le point sur le comportement en classe de sa fille. La mère s'est finalement présentée mardi 27 septembre sans rendez-vous dans le bureau de la responsable de l'établissement.

Au cours de la discussion, la mère de l'élève pousse la principale qui se cogne la tête contre un radiateur. La victime est toujours hospitalisée ce mercredi à Rennes. La parent d'élève a été interpellée et placée en garde à vue. Elle était déjà connue des services de police.

Le Recteur d'académie condamne avec fermeté cette agression "intolérable". Emmanuel Ethis adresse un message de soutien à la cheffe d'établissement et l'assure de la "profonde solidarité de toute la communauté académique".

Pas de cours demain au collège

Sur place ce mercredi matin, l'émotion est visible. Les enseignants ont annoncé qu'ils n'assureraient pas leurs cours jeudi 29 septembre. Le directeur académique d'Ille-et-Vilaine et le conseiller du Recteur pour les établissements et la vie scolaire rencontrent ce mercredi matin les équipes éducatives afin de les accompagner dans "la préservation d'un climat scolaire serein". Une plainte a été déposée et fait l'objet d'une instruction par les services du Procureur de la République.

Le collège public Mahatma Gandhi de Fougères compte 21 classes et 450 élèves. La principale du collège a pris ses fonctions à Fougères à la rentrée 2021.