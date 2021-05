Agression dans un tramway à Nancy : des passagers interviennent

Les policiers de Meurthe-et-Moselle saluent dans un tweet ce vendredi l'intervention de deux passagers du tramway de Nancy mercredi 7 mai.

Un homme ivre s'en prend à un voyageur

Selon les informations de la police, un homme de 54 ans, en état d'ivresse, a fait irruption dans un tramway ce mercredi à 9h45. Un passager d'une quarantaine d'années lui a fait une remarque car il ne portait pas correctement son masque et mettait bien ses pieds sur les sièges. Un homme qui a alors reçu un coup de poing. A cet instant, deux autres passagers ont ceinturé l'agresseur pour le sortir du véhicule à hauteur de l'arrêt Kennedy. L'homme a été interpellé par la police quelques instants plus tard et placé en garde à vue.

Il a été présenté en vue d'une comparution immédiate ce vendredi après-midi. La victime a écopé d'une journée d'ITT (interruption totale de travail).