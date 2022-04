Agression dans une église à Nice : ce que l'on sait du profil du suspect

Un prêtre et une religieuse ont été agressés ce dimanche 24 avril par un homme armé d'un couteau. Ils sont tous les deux blessés mais leurs jours ne sont pas en danger. L'homme soupçonné d'avoir porté les coups a été interpellé. On vous en dit plus sur son profil.

Un homme a été interpellé ce dimanche 24 avril après une agression au couteau dans l'église Saint-Pierre-d 'Arène située rue de la Buffa à Nice. Il est soupçonné d'avoir agressé un prêtre et une religieuse avec un couteau juste avant le début de la messe vers 10h30. Ses victimes sont blessées mais leurs jours ne sont pas en danger. Le principal suspect dans cette affaire a été interpellé sur place conjointement et très rapidement après les faits, par la police municipale et nationale sans faire usage d'armes.

La piste d'un déséquilibrée étudiée

L'agresseur est un homme âgé de 31 ans et de nationalité française. Il s'appelle Kévin et est né dans le Var à Fréjus. Il habite à Nice. "À priori nous sommes sur l'acte d'un déséquilibré", a déclaré le préfet des Alpes Maritimes sur place. Selon les autorités il a déjà séjourné à l'hôpital Sainte-Marie à Nice pour des troubles psychiatriques. Le Procureur de la République de Nice affirme qu'il n'a aucun antécédent judicaire et qu'il n'est pas non plus fiché.

"Tuer Emmanuel Macron"

Au moment de son interpellation cet homme a justifié son acte auprès des policiers. Il dit avoir voulu "tuer Emmanuel Macron" en ce jour d'élection présidentielle mais que finalement il s'est "rabattu" sur une église. Le maire de Nice Christian Estrosi a également déclaré que ce geste pourrait être prémédité puisque, selon l'élu, le suspect "a fait l'acquisition d'un couteau de sept centimètres de long il y a quelques jours de cela".

Un fidèle connu de la paroisse

Par ailleurs, le suspect est aussi un fidèle connu du prêtre agressé ce dimanche 24 avril. "Pendant la préparation de la messe, un jeune paroissien plutôt connu par le père est venu. La discussion s'est engagée et à un moment il a sorti un couteau et lui a donné des coups. Mais il n'en avait pas contre lui. C'était une vision un peu déformée de la réalité puisqu'il voulait tuer le Président de la République. Mais bon le Président de la République n'étant pas dans l'église il s'en est pris à lui. Soeur Marie-Claude s'est interposée et ils ont reçu des coups tous les deux. Les paroissiens qui étaient là ont tout de suite téléphoné à la police", explique Gil Fiorini, le curé doyen de l'église Saint-Pierre-d'Arène.

"Je ne sais pas comment on dit parce que je ne suis pas psychiatre, mais c'était quelqu'un qui peut ressembler à un bipolaire. Il y avait des jours où il était exubérant, gentil, content, avec des grands sourires, il faisait la bise à tout le monde. Et puis il y a des jours où c'était moins ça. Et aujourd'hui ça devait être un mauvais jour", ajout-t-il. Toutefois "la prudence s'impose" rappelle le procureur de la République de Nice. L'enquête se poursuit donc pour éclaircir les motivations de cet individu. Elle est confiée à la police judiciaire et est ouverte pour "tentative d'homicide volontaire" et "violence avec arme".