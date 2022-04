Agression dans une église à Nice : le suspect interné dans un hôpital psychiatrique

Le principal suspect interpellé après l'agression d'un prêtre et d'une religieuse à Nice dans une église est maintenant interné dans un hôpital psychiatrique, car son état n'était pas compatible avec le régime de la garde à vue.

Le principal suspect a été interpellé très peu de temps après l'agression d'un prêtre et d'une religieuse dans l'église Saint-Pierre-d'Arène à Nice

L'enquête se poursuit après l'agression d'un prêtre et d'une religieuse à Nice ce dimanche 24 avril au matin juste avant la messe. L'homme interpellé juste après les faits par la police municipale et nationale est désormais interné dans un hôpital psychiatrique où il avait déjà fait plusieurs séjours auparavant. Cet homme de 31 ans est originaire du Var, mais vivait à Nice. Selon plusieurs témoignages, dont celui du curé de la paroisse de Saint-Pierre-d 'Arène qui le connaissait, il "ressemble à quelqu'un de bipolaire". C'est donc bien la piste d'un "déséquilibré" qui est privilégiée. Le parquet antiterroriste a été informé de l'affaire, mais ne s'en est pas saisi.

Des perquisitions

Pour affiner le profil et les motivations de l'agresseur, les enquêteurs ont réalisé une perquisition dimanche après-midi à son domicile. L'enquête se poursuit et est confiée à la police judiciaire. Elle est ouverte pour "tentative d'homicide volontaire" et "violence avec arme".