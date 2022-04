Une centaine de fidèles étaient réunis ce lundi 25 avril vers 18h, au lendemain de l'agression dans l'église Saint-Pierre-d'Arène pour rendre hommage au père Krzysztof et à la Sœur Marie-Claude. Cette dernière a tenu à être présente, à peine sortie de l'hôpital.

Agression dans une église à Nice : une messe en hommage au père Krzysztof et à la Sœur Marie-Claude

Les Niçois ont rendu hommage au prêtre et à la religieuse attaqués dimanche 24 avril en l'église Saint-Pierre-d'Arène. Une messe était organisée en cette même église, un peu plus de 24 heures après l'attaque au couteau qui a fait deux blessés : le père Krysztof, toujours hospitalisé, et la Sœur Marie-Claude, présente à la cérémonie mais avec la main plâtrée, aux côtés d'une centaine de fidèles.

Des fidèles encore sous le choc

L'émotion était encore très vive au lendemain de cette agression. "C'est vrai que ça nous a vraiment beaucoup touché ce qui s'est passé hier", témoigne Ambre, une jeune fidèle qui a fait son catéchisme avec le père Krysztof. Quelques rangées plus loin, Madeleine est venue se recueillir car cette agression lui rappelle le souvenir de l'attentat de la basilique Notre-Dame, où elle va prier régulièrement. "Ca nous a fait quelque chose parce que ça nous a replongé dans ce qui s'est passé. On espère que ça va s'arrêter. Même si là c'est pas la même chose. C'est un jeune qu'ils connaissaient", raconte-t-elle.

Pendant la messe, le père Florini, curé de la paroisse a d'ailleurs fait plusieurs allusions au principal suspect, un homme de 31 ans, décrit comme bipolaire. La Sœur Marie-Claude, présente pendant cette messe a aussi voulu adresser un message de paix à son égard. "Je prie pour lui et le considère comme un malade qui a besoin d'être aidé. Je n'ai aucune haine", tranche-t-elle.

Pas de vengeance. C'est lui qui est blessé plus que nous encore - Sœur Marie-Claude

Les prêtres ont aussi insisté sur la nécessité de maintenir les églises ouvertes. Pour rassurer les fidèles, le dispositif policier mis en place lors de cette messe était un peu plus visible que d'habitude puisqu'une patrouille était garée juste devant. Plusieurs représentants politiques comme le maire de Nice Christian Estrosi et le député Eric Ciotti avaient fait le déplacement.