Agression dans une maison de Neuves-Maisons : deux des trois suspects arrêtés et mis en examen

Les deux jeunes hommes ont été arrêtés la semaine dernière à la descente de leur avion, à l'aéroport du Luxembourg, selon Me Alexandre Bouthier, avocat de l'un des deux suspects, confirmant ce mercredi une information de nos confrères de L'Est Républicain. "Ils venaient se rendre", explique-t-il, après plus de deux mois de cavale.

ⓘ Publicité

Agression par arme à feu

Le dimanche 7 août dernier, trois individus s'introduisent dans un logement pour tenter d'y retrouver des lingots d'or, selon l'avocat. Ils agressent l'occupant des lieux et tirent notamment un coup de feu qui touchera la victime au niveau de la clavicule. Les suspects prennent ensuite la fuite et ne donnent plus aucun signe de vie jusqu'à la semaine dernière. Les deux suspects interpelés sont tous les deux frères, originaires de Vandœuvre-lès-Nancy. Ils sont mis en examen pour tentative de meurtre et vol à main armée et placés en détention provisoire.

Le troisième suspect introuvable

Reste encore le troisième suspect, lui aussi en fuite, un ami des deux premiers arrêtés. L'enquête doit encore déterminer lequel des trois a tiré ce coup de feu, blessant la victime. Et aussi la raison pour laquelle ils pensaient trouver des lingots d'or dans ce garage. La victime ne semble pas en dire trop pour l'instant selon Me Alexandre Bouthier.