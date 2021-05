Agression de Bernard Magrez à Bordeaux : 5 ans de prison ferme pour 5 des 6 prévenus

Les 6 hommes poursuivis pour avoir séquestré ligoté et volé Bernard Magrez et sa femme en 2018 dans leur maison de Bordeaux, ont été condamné par le tribunal de Bordeaux au terme de quatre jours de procès.

Cinq des six hommes poursuivis devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour le vol et la séquestration de l'homme d'affaires Bernard Magrez et son épouse, dans la nuit du 11 au 12 janvier 2018 dans leur maison de Bordeaux, ont été condamnés, ce vendredi 30 avril, à cinq ans de prison. Deux des prévenus condamnés à cinq ans, sous contrôle judiciaire, étaient absents à l'énoncé du jugément.

Six ans de prison avaient été requis contre les cinq hommes jugés pour séquestration et vol, et quatre ans avaient été demandés pour le sixième prévenu qui a écopé de 30 mois de prison pour complicité de vol.

Les cinq hommes, âgés de 29 à 46 ans dont trois frères vivant en région parisienne, ont toujours nié, pendant l'instruction et à l'audience, avoir séquestré, menacé et volé les époux Magrez. Une longue enquête, basée notamment sur l'analyse des données téléphoniques, avait conduit à leurs arrestations, en 2019.