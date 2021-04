Agression de Bernard Tapie et sa femme : la famille accepte de diffuser des photos choc du couple

Les photos choquantes des visages tuméfiés de Bernard Tapie et de son épouse Dominique ont été diffusées dans l’émission L’heure des Pros sur CNews et sur BFMTV ce lundi matin. "Elles attestent de la violence subie par le couple", écrit la chaîne. Effectivement, on y voit Dominique Tapie, le visage gonflé et tuméfié après avoir reçu des coups. Bernard Tapie est blessé à plusieurs endroits du visage.

La famille Tapie a donné son accord pour la diffusion de ces images, le fils Laurent Tapie étant d'ailleurs invité pour témoigner sur le plateau de la chaîne de télévision. À propos de l'état de santé de ses parents ce lundi, il déclare : "Ils sont sous le choc (...) ils s'en sont davantage pris à ma mère." Sur le déroulement du cambriolage, Laurent Tapie estime que les agresseurs "semblaient être renseignés".

Bernard et Dominique Tapie ont été agressés dans la nuit de samedi à dimanche lors d'un cambriolage dans leur résidence secondaire de Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne. Le couple a été frappé et ligoté. Dominique Tapie a été traînée par les cheveux dans diverses pièces. C'est elle qui est parvenue à se défaire de ses liens pour se rendre chez une voisine d'où elle a donné l'alerte, avant d'être transportée à l'hôpital. Le couple a regagné son domicile parisien dimanche après-midi.