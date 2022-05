Agression de Bonifacio, jusqu'à 16 ans de réclusion criminelle

Des condamnations allant jusqu’à 16 ans de réclusion criminelle ont été prononcées ce mardi tard dans la soirée aux Assises de Corse-du-Sud dans le dossier de l’agression d’une mère et sa fille à leur domicile en septembre 2018 à Bonifacio. Un procès pour extorsions en bande organisée, tentative de meurtre et de viol. Les malfaiteurs étaient alors repartis avec un maigre butin de 2000 euros, loin des millions espérés.

Les 8 accusés, quasi tous d'origine roumaine, comparaissaient depuis plus de 2 semaines dans ce long procès qui aura nécessité 12h pour permettre aux jurés de délibérer. Les peines prononcées vont de 16 à 2 ans de prison et un acquittement. C'est bien en deçà des réquisitions de l'avocat général qui avait demandé jusqu'à 24 ans de réclusion criminelle.

Pour les avocats de la défense, les peines prononcées sont jugées plus justes et plus réalistes par rapport aux faits reprochés. Ceux de la partie civile, eux, font part du soulagement des victimes après que la justice ait été rendue et que les faits reconnus. Les parties ont désormais 10 jours pour faire appel.