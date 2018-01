Corse, France

Après avoir immédiatement fait part de son soutien aux deux surveillants agressés sur Twitter, la ministre de la justice, Nicole Belloubet, est arrivée en Corse peu après 15h. Elle s'est rendue à l’hôpital, puis devrait aller au centre pénitentiaire pour rencontrer les syndicats de surveillants. Une rencontre avait été proposé en préfecture mais les surveillants, très remontés, ont refusé. Ils ont tous cessé le travail, ce sont les forces de l'ordre qui les remplacent pour le moment au sein de l'établissement pénitentiaire.

Ce matin vers 9h30, Selon des sources syndicales, un détenu présenté comme radicalisé a porté plusieurs coups de couteau à deux surveillants. Un des deux gardiens a été blessé dans le dos par un objet tranchant, l‘autre frappé à la tête et aux cervicales. Leur état a nécessité l'intervention de médecins urgentistes du Samu appelés en renfort des pompiers de Lucciana. Le pronostic vital n'est pas engagé pour les surveillants. Ils ont été transférés à l'hôpital de Bastia. Selon des représentants syndicaux l'auteur des coups aurait bénéficié de la complicité de trois autres détenus.

Les personnels, qui observaient un mouvement de grève administrative se disent choqués par cette agression qui intervient alors que justement, ils demandaient des moyens (au niveau national) après une agression de surveillants dans une prison du Nord Pas-de-Calais.

Caroline Tharot, procureure de la République de Bastia : « l’agression a eu lieu à 9h30, à 9h45 intervention du SAMU car l’un des deux surveillants est relativement sérieusement blessé, sans que son pronostic vital soit engagé. Les investigations ne font que démarrer, l’enquête a été confiée à la section de recherche de Corse »

La ministre de la Justice s’est rendue immédiatement après son atterrissage à l’hôpital de Bastia pour rendre visite aux deux surveillants blessés. Elle devrait ensuite se rendre au centre pénitentiaire de Borgo puis à la préfecture de Haute-Corse.

Ce matin les représentants syndicaux étaient très en colère, Stéphane Canutti, délégué FO pénitentiaire : « Je suis très en colère et très choqué parce-que pour le moment en Corse on n’avait pas subi ce genre d’agression mais il fallait rester prudent, tout était possible, j’ai eu le tort d’avoir raison. Nos deux collègues ont été agressés lâchement, dans le dos, le gars est un radicalisé bien sûr, il a voulu briller à l’échelle nationale pour faire parler de lui…Le pronostic vital n’est pas engagé mais ils ont vraiment des plaies graves. J’ai tellement la rage que je n’ai même pas envie de parler à la ministre, ça sert à rien. Maintenant en revanche on va monter d’un cran, ça risque de dégénérer dans l’établissement, on va déposer les clés. On s’expose à des sanctions mais il n’y aura plus personne à l’intérieur ! »

Un détenu signalé pour radicalisation

Le syndicaliste a par ailleurs précisé les conditions de l’agression. « Il est arrivé de sa cellule vers le kiosque où les surveillants ont leurs ordinateurs, ils étaient de dos et il leur a sauté dessus, il a crié Allah Akbar et il les a percé ! Ce n’est pas un djihadiste mais c’est quelqu’un qui était signalé et qui s’est radicalisé un peu en prison. Il évoluait dans l’espace commun car c’est une partie de la prison où les gens viennent finir leur peine, ils vaquent à leurs occupations.

_On ne comprend pas car ça avait été signalé maintes et maintes fois que ce gars-là « risquait de… » , maintenant on est devant le fait accompli. Ici à Borgo on a toujours été raisonnable, on va l’être beaucoup moins maintenant. _On ne peut pas rester là sans rien faire et se laisser saigner »

Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a rencontré les deux surveillants blessés © Radio France - Didier Arnoux

Nicole Belloubet a rencontré les deux surveillants blessés à l'hôpital. « Bien sûr c’est choquant, quand on voit ces deux personnes qui sont moralement très atteintes. Physiquement également mais l’hôpital les aidera à se remettre, mais moralement …. Cela veut dire que nous devons être très présents à leurs côtés. Je ne suis pas restée longtemps pour ne pas les fatiguer, ils sont blessés extrêmement sérieusement. Je suis vraiment venue apporter mon soutien et aux personnes et à l’établissement ».

"Chair à canon"

Autre représentant syndical, Guillaume Polleux de la CGT à la prison Borgo, « le détenu a agi avec un objet transformé qui lui a permis d’être une lame, il lui a assené plusieurs coups même quand il était au sol, l’autre collègue a été blessé grièvement aussi. Je peux vous dire que quand nos collègues ont été les ramasser ils étaient méconnaissables.

Ce qui nous met en colère, c’est que les services pénitentiaires l’auraient détecté se radicalisant depuis quinze jours et on nous a jamais mis au courant ! Nous n’avons eu aucune consigne. C’est pas possible de nous envoyer comme de la chair à canon au travail, c’est inadmissible, c’est pour ça qu’on a fait sortir tous les surveillants de la prison, _maintenant la prison est aux forces de l’ordre_. »