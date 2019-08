Vol avec violences à Brienon : quatre des agresseurs condamnés à des peines de prison

Mercredi soir à Brienon-sur-Armançon (Yonne) un homme de 35 ans avait été volé et violenté par un groupe de cinq personnes. Quatre des suspects comparaissaient ce lundi au tribunal de Sens. Une agression aux airs de règlement de comptes.

Sens, France

Tout a commencé par une annonce publiée sur un site d'annonce. La victime y propose de vendre un appareil photo. Un acheteur lui donne un rendez-vous pour l'achat, sur les promenades à Brienon-sur-Armançon.

Seul face à un groupe

Une fois sur place, la victime (un homme sous curatelle renforcée) se retrouve face à plusieurs personnes. L'une d'elle lui prend son téléphone, puis son appareil photo, sa montre et ses chaussures. Puis il dit s'être fait frapper à coups de poing, puis au sol, à coups de pied. La justice retient un jour d'arrêt de travail.

Un règlement de compte suite à une dette

Parmi ses agresseurs, une de ses connaissances. Un homme de 37 ans, explique à l'audience que la victime lui doit 3 000 euros. Cet habitant de Saint-Florentin aurait donc fait appel à des hommes de main, leur montrant son profil Facebook, afin de monter une expédition punitive.

Viens, on va bien rigoler - l'instigateur de l'agression s'adressant à un de ses complices

"Viens, on va bien rigoler" aurait déclaré l'instigateur. A l'audience, aucun ne reconnaît avoir frappé la victime. "Il faut dire qu'il n'y a pas de certificat médical en rapport avec tous les coups que décrit la victime", interroge une avocate de la défense.

Des prévenus qui ne savent ni lire ni écrire

Néanmoins chacun des prévenus reconnaît avoir été présent à ce rendez-vous. Des hommes âgés de 19 à 38 ans, résidant à Saint-Florentin, Cudot et Laroche Saint-Cydroine, dont aucun ne travaille. Parmi eux, deux frères et leur neveu, tous les trois ne savent ni lire ni écrire. Ils ont tous un casier judiciaire, principalement pour des vols et des violences.

L'avocate du plus jeune décrit une situation sociale très difficile. Un garçon placé dans une famille d'accueil dans sa jeunesse qui a arrêté sa scolarité en classe de cinquième et dont le père vient d'être incarcéré. Elle propose au tribunal une simple peine de sursis avec travail d'intérêt général (TIG), pour ce garçon qui n'a jamais travaillé de sa vie. "Vous seriez d'accord ?" interroge la présidente. "Même si ce n'est pas rémunéré, je suis d'accord", répond le prévenu. Rires dans la salle. "Non, ce n'est pas rémunéré", complète la présidente.

Tous condamnés à de la prison ferme

Les quatre prévenus sont condamnés à des peines de prison ferme allant de trois mois à dix mois, tous assortis de peines complémentaires de sursis. Aucune TIG n'a été retenu pour le plus jeune.