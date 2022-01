Agression de deux adolescents à Metz : deux ans de prison ferme et six mois avec sursis

Une agression au couteau sur des mineurs jugée ce lundi en comparution immédiate, au tribunal correctionnel de Metz. Les faits remontent à jeudi soir, dans un immeuble de Borny. L'auteur des violences, un trentenaire, sans domicile depuis qu'il a perdu son emploi fin décembre, s'en est pris à deux jeunes adolescents.

Deux jeunes de 13 et 15 ans, qui, ce soir là, prennent l'ascenseur de leur immeuble pour un appartement vide du neuvième étage, sans que l'on sache exactement pourquoi. En tout cas, lorsqu'ils arrivent en haut, ils tombent sur un homme furieux, qui squatte là depuis quelques temps, et qui veut visiblement se venger après avoir reçu, la veille, une canette sur la tête. Les deux ados, eux, ne l'ont jamais rencontré, mais peu importe.

Un coup de couteau au visage et une humiliation sous la contrainte

Il s'en prend à eux, leur hurle dessus, brandit un couteau de cuisine et assène un coup au plus âgé : résultat, une plaie de plusieurs centimètres juste sous l'œil, et une cicatrice à vie. Le plus jeune, qui en plus se déplace avec des béquilles, se voit contraint, sous la menace de l'arme, de se déshabiller, de se mettre en caleçon... Suite à quoi son agresseur le ramènera chez ses parents.

J'ai commis un acte odieux que je ne me pardonnerai pas"

"Depuis, il fait des cauchemars", raconte sa maman à la barre. Son copain, lui, "fait comme si tout allait bien, mais il s'est renfermé sur lui-même", explique sa mère - les deux ados ne sont pas présents. Le prévenu explique qu'il a subi des violences similaires quand il était petit. Il a voulu, dit son avocat, "jouer les maîtres d'école". "J'ai commis un acte odieux que je ne me pardonnerai pas", conclut l'agresseur, qui réclame, c'est peu courant, son maintien en détention.

Dont acte : il écope de deux ans de prison ferme et de six mois de sursis. Il devra aussi indemniser les victimes, 3.000 euros de préjudice esthétique et moral pour l'adolescent de 15 ans, et 2.000 euros de préjudice moral pour le plus jeune.