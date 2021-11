Le verdict est tombé de la part de la cour d'appel de Besançon ce jeudi. Le septuagénaire auteur d'une agression raciste à Dole en avril dernier, a été condamné à trois ans de prison dont un an ferme. Sa victime, également poursuivie pour coups et insultes, a été totalement relaxée.

Agression raciste à Dole : un an de prison ferme en appel pour le septuagénaire

Sept mois après les faits, Mr.Mougeot a été condamné à un an de prison ferme par la cour d'appel de Besançon.

Condamné en première instance à trois ans de prison ferme, le septuagénaire auteur d'une agression raciste à Dole, a finalement été condamné à trois ans de prison dont un an ferme, ce jeudi en appel. Il purgera sa peine à domicile avec un bracelet électronique et sera suivi par la justice pendant ses deux années de sursis. L'autre nouvelle de ce délibéré est que la victime a été totalement relaxée après avoir été poursuivie pour coups et insultes. Une décision de justice dont se félicite l'avocat d'Adil Sefrioui.

"Désormais, chacun est à sa place. Mr.Demougeot est coupable et Mr.Sefrioui est innocent". - Maître Pichoff, avocat de la victime.

Les faits se sont déroulés au mois d'avril dernier. Lors d'une dispute entre les deux hommes, Mr.Demougeot avait foncé en voiture sur Mr.Sefrioui en l'insultant de "sale bicot". Ce dernier a été percuté par l'automobile.