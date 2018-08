Vieux-Boucau-les-Bains, France

Après une journée de garde à vue, les 3 hommes interpellés mardi dans des camps de gens du voyage à Soustons (Landes) et Toulenne (Gironde) ont été mis en examen ce mercredi pour violences aggravées par un juge d'instruction de Mont-de-Marsan, et placés en détention. Ces 3 majeurs sont soupçonnés d'avoir participé à la rixe dans laquelle trois gendarmes ont été sérieusement blessés à Vieux-Boucau-les-Bains le 10 août dernier.

Cela porte à 6 le nombre de suspects dans cette affaire. Le jour des faits les gendarmes avaient réussi à interpeller un mineur de 17 ans. Son frère de 16 ans, suspecté d'avoir porté les coups de couteau, avait pu s'échapper. Il s'est rendu cinq jours plus tard. Tous les deux ont été mis en examen pour tentatives de meurtre aggravées sur gendarmes. L'oncle de ces 2 adolescents, un homme de 40 ans, a lui été mis en examen le 17 août, pour violences, et a été placé en détention provisoire.

Ce mardi, pour interpeller les 3 nouveaux suspects à Soustons et à Toulenne, les enquêteurs ont déployés des moyens très importants : 250 militaires ont été mobilisés, dont des gendarmes départementaux des Landes et de la Gironde, des membres du GIGN de Toulouse, deux escadrons de gendarmerie mobile de Marmande, deux hélicoptères ainsi que quatre équipes cynophiles, dont une de Dax.

Un vol de vélo, les gendarmes en civil s'interposent

Le juge d'instruction nommé dans cette affaire tente de déterminer les responsabilités dans l'agression de trois gendarmes vendredi 10 août, à Vieux-Boucau. Ces militaires rentraient de discothèque, avec un groupe d'amis (ils étaient en repos et donc habillés en civil) quand ils ont aperçu au moins deux individus, de 16 et 17 ans, tentant de voler un ou plusieurs vélos, en centre-ville de Vieux-Boucau. C'est en s'approchant en en voulant interpeller les suspects que les gendarmes ont été agressés. Un gendarme de 22 ans, le plus gravement blessé, a reçu un coup de couteau à la poitrine, qui lui a perforé le poumon. Un autre militaire a été blessé au thorax et à la hanche. Un troisième gendarme a été blessé à la gorge.