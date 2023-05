Agression de J.-B. Trogneux à Amiens : "on n'a pas le droit d'employer la violence" réagit Brigitte Fouré

Un peu plus de 24 heures après l'agression de Jean-Baptiste Trogneux, roué de coups par une dizaine de personnes lundi soir devant sa boutique de la rue Delambre à Amiens après l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1, la maire d'Amiens était l'invitée de France Bleu Picardie ce mercredi matin.

ⓘ Publicité

France Bleu Picardie : quelle est votre réaction ce matin ?

Brigitte Fouré : je suis absolument scandalisée par ce qui est arrivé à Jean-Baptiste Trogneux. Parce que on a le droit de penser ce que l'on veut, nous sommes en démocratie, mais en revanche, on n'a pas le droit d'utiliser la violence contre des personnes. Ça n'a aucun sens. Et vraiment, je suis de tout cœur avec Jean-Baptiste et toute sa famille parce que c'est inqualifiable et inadmissible. Et je suis heureuse que les caméras de vidéoprotection aient permis de repérer les agresseurs et d'arriver à obtenir leur interpellation. Je pense que maintenant, c'est à la justice de passer.

Allez-vous demander à l'État des mesures de protection spécifiques pour la famille et pour les boutiques Trogneux ?

Il y a plusieurs boutiques à Amiens, lorsqu'il y a des manifestations, les boutiques sont particulièrement surveillées par la police nationale et par l'État. Mais ça n'est pas acceptable que des personnes, parce qu'elles sont en parenté avec le président de la République, soient l'objet de telles pressions.

Le président d'Amiens Métropole, Alain Gest, estime qu'il y a une montée globale de la violence en France, partagez-vous ce sentiment ?

Je trouve qu'il y a une montée de la violence dans les propos qui sont tenus dans les réseaux sociaux par exemple, ou bien même dans le quotidien. On voit bien qu'il y a des barrières qui sont tombées et que maintenant un certain nombre de personnes se permettent des propos qui n'ont pas lieu d'être. Et nous, les élus, souvent, nous sommes obligés de faire baisser le niveau de pression pour que justement, on puisse arriver à enclencher un vrai échange avec les habitants de notre ville, comme de notre pays.

loading