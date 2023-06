Agression de Jean-Baptiste Trogneux à Amiens : trois suspects jugés ce lundi

Trois hommes seront jugés ce lundi à Amiens, après l'agression de Jean-Baptiste Trogneux, le 15 mai dernier. Ce soir là, le petit-neveu de Brigitte Macron a été frappé à plusieurs reprises, peu après une interview du président de la République.

Ils devaient être jugés en comparution immédiate le 17 mai, deux jours après l'agression, mais ont demandé un délai pour préparer leur défense et sont depuis en détention provisoire. Les prévenus, des hommes de 19, 22 et 35 ans, ont des profils de marginaux, "des déclassés" estimait à l'audience l'un de leurs avocats, Maitre Marc Blondet. Tous ont déjà été condamnés à plusieurs reprises, le principal suspect est sans domicile fixe et sous curatelle, les deux autres ne savent pas ou peu lire et écrire. "Ce sont des jeunes qui ont un parcours chaotique, des difficultés notamment d'ordre psychologique", poursuivait Maitre Marc Blondet.

De nombreuses réactions à travers la France

"L'audience sera une audience de vérité qui permettra de savoir quelle est la motivation de ces personnes, si c'est uniquement de la débilité, ou bien si c'était ciblé", réagissait de son côté l'avocat de Jean-Baptiste Trogneux, Maitre Franck Delahousse, alors que son client, qui s'était vu prescrire quatre jours d'ITT, n'était pas présent au tribunal le 15 mai dernier.

L'agression de Jean-Baptiste Trogneux avait déclenché de nombreuses réactions dans le monde politique. "On n'a pas le droit d'employer la violence", estimait par exemple Brigitte Fourré, la maire d'Amiens. Le président de la République et son épouse Brigitte Macron avaient également pris la parole, pour dénoncer des faits "inqualifiables".