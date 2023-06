Agression de Jean-Baptiste Trogneux à Amiens : une adolescente de 16 ans reconnue coupable

L'adolescente de 16 ans, interpellée le 15 mai dernier pour des violences contre Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron, est reconnue coupable. Une audience s'est tenue ce mardi devant un juge des enfants : elle reconnait avoir donné un coup de pied, indiquant en avoir elle même reçu. La peine sera elle déterminée d'ici six mois, début janvier 2024, à l'occasion d'une nouvelle audience.

La jeune fille, en fugue au moment des faits, est originaire de Montpellier, dans l'Hérault. Elle se trouvait à Amiens pour rejoindre son petit copain. "Elle n'est pas du tout connue, on ne la reverra surement jamais" devant les tribunaux, réagit Marc Blondet son avocat, qui estime que la reconnaissance de sa culpabilité aura comme conséquence bénéfique "de l'encadrer".

Deux hommes condamnés début juin

Le 15 mai dernier, peu après une interview d'Emmanuel Macron, Jean-Baptiste Trogneux avait été pris à partie, devant sa chocolaterie rue Delambre à Amiens. Deux hommes ont été condamné s à un an et 15 mois de prison ferme, début juin. Un troisième suspect a lui été relaxé, avant d'être interpellé le lendemain à Paris, en possession d'un casque et de gants coqués, en amont d'une manifestation contre la réforme des retraites. Présenté à un délégué du procureur, il a interdiction de se rendre à Paris durant trois mois.

L'agression de Jean Baptiste Trogneux avait suscité une vague d'indignation chez les politiques de tous bords, qui avaient condamnés les violences. Des réactions jusqu'au plus haut niveau de l'Etat, "la violence n'a pas place en démocratie", estimait par exemple Emmanuel Macron, qui avait dénoncé des faits "inqualifiables".