Agression de Kenzo, 8 ans, en marge d'Ajaccio-OM : le club corse va porter plainte

Le club corse ne compte pas en rester là. Après l'agression du petit Kenzo , enfant de 8 ans atteint d'un cancer du cerveau, agressé en marge du match Ajaccio-OM samedi, le club de l'AC Ajaccio annonce qu'il va porter plainte. Ce samedi, alors qu'il allait assister au match avec son père en Corse, l'enfant a été violenté par plusieurs supporters. Ces derniers l'ont bousculé et ont donné plusieurs coups à son père avant de brûler leurs maillots de l'OM.

Le club corse dénonce une "folie absolue"

Le président de l'AC Ajaccio "condamne avec la plus grande fermeté" cette agression et parle d'une "folie absolue". "Nous avons des images, nous allons les remettre à la police, porter plainte en bonne et due forme", assure Alain Orsoni. "Nous prendrons des sanctions à notre niveau", précise le président du club corse qui ajoute que les "hooligans qui se sont livrés à cette agression seront interdits de stade à vie".

"Je présente au nom du club toutes mes excuses au papa et à la maman et au petit garçon", poursuit Alain Orsoni. Il rappelle par ailleurs que Kenzo et ses parents, qui avaient fait le déplacement depuis les Bouches-du-Rhône, étaient présents au stade François-Coty sur invitation du club. Ils devaient en effet rencontrer les joueurs de plus près à l'occasion du match.

La famille a par ailleurs déposé plainte et le procureur d'Ajaccio a ouvert une enquête pour violences en réunion.

Benoît Payan et Jean-Michel Aulas réagissent

Après l'agression de ce petit garçon atteint d'un cancer, les réactions se multiplient. Le maire de Marseille, Benoît Payan, explique ne pas avoir de mot pour "décrire cette scandaleuse agression".

Jean-Michel Aulas, président pendant 36 ans de l’Olympique Lyonnais, se dit "horrifié" sur franceinfo ce lundi. Le président d'honneur du club lyonnais depuis presque un mois dénonce "des dérives incroyables" et déplore cet "effet de cruauté qui se génère au travers de ces matchs". En agressant un enfant, "on attire l'attention sur tout le football de manière abjecte".

Plus tôt, le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia, avait exprimé sur Twitter son indignation face à des "actes qui témoignent d'une inquiétante perte de valeurs ". Ces deux derniers jours sont "un condensé de tout ce qu'il ne faudrait jamais voir autour d'un terrain de football", a réagit de son côté Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse.