Agression de Kenzo lors du match Ajaccio-Marseille : trois mis en cause vont être jugés

À l'issue de leur garde à vue pour l'agression de Kenzo et de son père lors du match Ajaccio-OM, trois personnes seront déférées au parquet ce mercredi après-midi, annonce le parquet d'Ajaccio. Les charges retenues à leur encontre sont "la commission de violences aggravées au sein d’une enceinte sportive" et "l’extorsion par violence" du maillot du père de Kenzo.

Deux versions des faits opposées

Les mis en cause ont entre 19 et 20 ans. Ils sont inconnus des services de police et de la justice et seront jugés devant le tribunal correctionnel d’Ajaccio le 25 août prochain. "Un placement sous contrôle judiciaire prévoyant une interdiction de fréquenter une enceinte sportive sera également requis jusqu’à la date du jugement", précise le parquet.

Le procureur d'Ajaccio explique que "deux présentations des faits s'affrontent " à ce stade. Le père de Kenzo "maintient avoir été insulté et frappé à deux reprises dans la loge pendant que son fils Kenzo et son autre fils étaient présents, tandis qu’il était aussi, sous la pression du groupe, obligé de leur donner son maillot de l’OM".

Les trois gardés à vue eux, "admettent s’être rendus dans la loge en question après avoir été provoqués par le père de Kenzo alors qu’il tenait en main le maillot de l’OM" mais pour "demander au père de Kenzo de leur donner le maillot, et ce, sans violence (...)" Ils niaient cependant avoir commis une quelconque violence sur le jeune Kenzo.