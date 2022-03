Agression de l'arrêt de tram Du Chaffault en 2017 : les accusés veulent montrer un autre visage à leur procès

Deux jeunes de 16 et 18 ans passés à tabac à l'arrêt de tram Du Chaffault à Nantes, le soir de l'élection d'Emmanuel Macron, le 7 mai 2017. L'un d'eux, Erwan David, souffre encore de troubles cognitifs. Depuis ce lundi, la cour d'assises de la Loire-Atlantique se penche sur cette affaire.

Les quatre accusés comparaissent libres; le cinquième est décédé accidentellement à l'été 2020. Ils sont âgés de 23 à 32 ans. Sympathisants de l'extrême-droite, ils avaient attendus les deux copains qui rentraient chez eux à vélos pour les faire tomber et les frapper. Ils les avaient pris, à tord, pour des antifascistes, des membres de l'ultra-gauche qui les auraient coursé un peu plus tôt dans la soirée. La première journée a été consacrée à la personnalité des accusés, leur enfance, adolescence, leur engagement politique aussi.

La figure du père longtemps au cœur des débats pour trois des accusés

Assis sur le même banc, les quatre accusés n’échangent pas de regard, ni de mot. Le matin, ils ont écouté les enquêteurs de personnalité raconter pour trois d’entre eux un père défaillant ou décevant. Le plus âgé des accusés - celui qui réfute le rôle de leader du groupe et le seul a nié des coups - n’a jamais été reconnu par son père. Un autre, l’un des deux avec un nom à particule, a coupé très vite les ponts avec son père : un homme alcoolique et qui aime s'habiller en femme. Cela le "répugne". Ce garçon, qui visiblement ne souhaite pas trop en dire sur lui, confie que "c’est sans doute à cause de son père qu’il a rejoint un mouvement d’extrême-droite", pour précise-t-il, "prouver des choses." Un de ses camarades explique "n’avoir aucun souvenir heureux avec son père". Un ancien militaire qui l’insulte, le traite de "loukoum" quand il prend de l’embonpoint à l'époque du collège.

Aucun d’eux n’a aimé l’école. Un a fréquenté un lycée militaire, un autre une école catholique hors contrat. Un a quitté la fac car il regrette "son coté gauchiste". Mais tous réussiront à passer des diplômes et tous travaillent régulièrement : menuisier-charpentier, maçon ou encore géomètre. Ils évoquent aussi des vies de couple "épanouies". Deux ont des enfants.

Les liens avec des mouvements d'extrême-droit aujourd'hui rompus selon eux

S’ils ont rejoint le GUD, mouvement d’extrême droite, c’est pour "l’esprit de camaraderie", "pour protéger la souveraineté de la France" ou encore détaille l'un d'eux car "la famille est proche du FN." Celui qui a des relations plus sereines avec son père, lui raconte s'être rapproché de l'Action française, organisation royaliste et nationaliste. Mais trois l’affirment, désormais, ils ne sont plus militants de quelque mouvement que ce soit. Le quatrième n’a rien dit.

Les deux qui risquent la peine la plus lourde - 15 ans - racontent une détention qui s’est mal passée et qui les a fait réfléchir. Ils font un travail avec un psychologue. Barbe blonde et tatouage dans le cou, le plus âgé des accusés, a été surnommé le "bon facho viking" en détention. "J’ai pris du recul sur pas mal de chose", explique-t-il. Et de poursuivre : "je ne changerai pas toutes mes idées, mais je veux les vivre de manière apaisée." Le ton est calme, posé, loin de l’image rapportée quelques minutes avant par la présidente. Celle d’un homme violent aussi bien en marge d’un match de foot lui le supporteur du PSG que lors de manifestation pour s’opposer à l’ultra gauche.

"J’ai gâché ma vie et celle des victimes", l'un des accusés ce lundi après-midi

Lors de cette première journée d'audience, certains accusés ont exprimé des remords, des excuses vis à vis des victimes. "J’ai gâché ma vie et celle des victimes. Je n’ai pas à me plaindre, je dois assumer", a ainsi déclaré l'un des accusés. Le verdict est attendu vendredi soir. Ce mardi sera notamment entendue la policière qui a mené l'enquête.

