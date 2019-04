Agression de l'équipe de LCI : les cinq prévenus devant la justice à Rouen

Rouen, France

Les faits remontent au 12 janvier 2019, en centre-ville de Rouen. Lors d'une manifestation de Gilets Jaunes (acte 9), un groupe d'hommes s'en prend très violemment à une équipe de la chaîne de télévision LCI. Cinq prévenus comparaissent pour ces faits devant le tribunal correctionnel de Rouen ce mercredi.

Une agression violente

Nous sommes le samedi 12 janvier, devant l'hôtel de ville de Rouen. Une équipe de journalistes et leurs agents de protection se font violemment agresser alors qu'ils sont en train de faire un reportage sur l'acte 9 de la mobilisation des Gilets Jaunes. Les quatre personnes de l'équipe sont blessées, l'une d'entre elles subit plus de 20 jours d'ITT ( interruption temporaire de travail).

L'enquête est alors confiée à la cellule d'enquête Gilets Jaunes mise en place par la Sûreté départementale de la police à Rouen.

Six arrestations trois semaines plus tard

Après trois semaines d'enquêtesix personnes ont été placées en garde à vue à Rouen, le mercredi 6 mars au matin. Les suspects ont été convoqués au commissariat de Rouen, et s'y sont tous présentés. Les agresseurs avaient le visage masqué. Ils ont pu être identifiés grâce à l'exploitation des photos et des vidéos. A l'issue des gardes à vue, cinq suspects sont présentés à la justice. Ils vont donc comparaître ce mercredi pour violence commise en réunion et violence aggravée.

Des profils parfois surprenants

Les cinq lyncheurs présumés sont âgés de 20 à 59 ans, et sont en majorité originaires de Rouen et ses alentours. Seul l'un d'entre eux est originaire de l'Orne. C'était la quatrième fois que cet homme était placé en garde à vue depuis le début du mouvement des "gilets jaunes". Il a déjà été condamné pour des dégradations sur un distributeur automatique de billets. A côté de cela, un homme de 60 ans comparaît également devant le tribunal ce mercredi, "une personne installée avec un emploi", selon une source policière.