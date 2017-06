Agression de la secrétaire de mairie d'Autechaux Roide : 18 mois de prison ferme

En l'absence du prévenu, le jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard est implacable. 18 mois de prison ferme avec mandat d'arrêt pour l'agresseur de la secrétaire de mairie d'Autechaux Roide. Parce qu'elle refusait ses avances, le quinquagénaire l'avait menacé avec un couteau de chasse.

A la barre, la jeune femme témoigne avec solennité et retenue. Quelques sanglots trahissent le traumatisme encore prégnant, quatre mois après les faits. "Ces événements me hantent en permanence", dit-elle. "J’essaye en vain de redevenir celle que j’étais. Mais il m’a complètement changée". En février dernier, l'homme de 55 ans, ouvrier agricole sans activité, se présente à plusieurs reprises à la mairie d'Autechaux Roide pour déclarer sa flamme à la secrétaire. D'abord avec courtoisie, avant de se faire menaçant, souvent sous l'emprise de l'alcool. "Je viens parce que je vous aime beaucoup, mais vous commencez à m’énerver", lui lance-t-il. Jusqu'à ce jeudi 23 février, où l'homme brandit un couteau de chasse avec une lame de 30 centimètres qu'il sort de son étui et pose sur le comptoir. La jeune femme de 37 ans parvient à donner l'alerte. L'homme quitte la mairie sans esclandre. Il est interpellé quelques instants plus tard. A l'audience, la victime insiste sur l’essentiel : "J’aurais tellement voulu qu’il soit là, pour l'entendre s’expliquer. Au lieu de cela, il dit partout qu'il finira par se venger". Absent,le prévenu n’a même pas daigné répondre à son avocat, commis d'office. La substitut du procureur de la république Marie Charlotte Fiorio dresse un constat implacable. "Le délai volontairement long entre les faits et cette audience devait permettre au prévenu de faire la démonstration d’une évolution dans son comportement". Il a préféré le silence. "J'aurais pu envisager un sursis alors que la peine encourue est de dix ans", ajoute la représentante du parquet. Les réquisitions tombent, implacables : 18 mois de prison ferme avec mandat d’arrêt. Le tribunal suivra. La victime quitte la salle en larmes. "Je ne voulais pas l’envoyer en prison. Je voulais l’entendre. Qu’il émette des regrets". Son avocate renchérit : "Ces explications sont la pièce manquante du puzzle qui aurait permis à ma cliente de se reconstruire", dit maître Marie Christine Vernerey. "Elle devra faire sans. Ce sera beaucoup plus long". Autre absence remarquée à cette audience : la mairie d’Autechaux Roide, théâtre de cette triste agression et employeur de la victime. Une absence qui a du mal à passer, même si elle a été compensée par de nombreux soutiens, camarades et proches de la victime.