Agression de Marin : bientôt un procès aux Assises

Après l’agression du jeune supporter de l’ASSE, en novembre 2016 à la gare de Lyon Part-Dieu, la justice suit son cours. L’affaire devrait bientôt être jugée en cour d’Assises. Les expertises révèlent également que les troubles de Marin seront supérieurs à 20%.

Des nouvelles de Marin, ce supporter de l'ASSE, tabassé dans un bus à Lyon le vendredi 11 novembre 2016. Le jeune homme avait pris la défense d'un couple puis avait été roué à coups de béquilles dans un bus devant Lyon Part-Dieu. Alors que le jeune homme est en pleine rééducation, le volet judiciaire avance. L'instruction est close.

Coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente

L’enquête est effectivement terminée. Et le juge d’instruction en charge du dossier a demandé un renvoi aux Assises dans ce dossier. Le motif devrait être "coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente". Les choses devraient aller assez vite ensuite, notamment parce que l’accusé est un mineur et qu’il est actuellement détenu.

300.000 euros

Il y a aussi un volet civil -autrement dit les dédommagements-. Et là ça bloque. Notamment, parce que pour le moment, Marin n’a rien touché de la part des assurances de son agresseur présumé. La semaine passée (le mardi 4 juillet) une audience en référé s’est tenue. Une audience en urgence où l’avocat a demandé 300.000 euros pour que les soins puissent se poursuivre. L’enjeu, c’est que le jeune homme puisse notamment aller dans une clinique de Bâle, en Suisse. Un établissement spécialisé dans les neurosciences pour qu’il puisse bénéficier d'un traitement neurocognitif. Pour le moment, les deux assureurs de l'accusé se renvoient la balle.

"Le montant de 300.000 euros est un montant qui - à l’échelle de ce préjudice- ne représente rien. Ce sont des préjudices où l’aide humaine tout au long d’une vie sera nécessaire à des proportions que l’on n’imagine même pas. Mais, aujourd’hui, 300.000 euros, c’est la différence entre rien (ce qui a été jusqu’ici accordé) et le début de soins qui peuvent être engagés notamment dans une clinique de neurosciences." Maitre Dominique Arcadio un des avocats de la famille de Marin.

Expertises médicales

Dans ce dossier, ce qui va également beaucoup compter, ce sont les rapports des experts médicaux. Pour le moment, ce dont on est sûr, c’est que les troubles de Marin ne seront pas inférieurs à 20%. Selon son avocat, les séquelles du jeune supporter stéphanois seraient évaluées à environ 60% au vu des dernières expertises. La décision autour de l’audience en référé est attendue le mardi 3 août.