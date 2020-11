Agression de Nabirat en Dordogne : trois hommes condamnés à quatre mois de prison avec sursis

Trois hommes ont écopé ce mardi de quatre mois de prison avec sursis devant le tribunal correctionnel de Bergerac. La victime recevra 900 euros de chacun d'entre eux pour réparer son préjudice. Ces trois hommes au casier judiciaire jusque là totalement vierge ont donc été reconnus coupables d'une agression à Nabirat, dans le sud de la Dordogne. C'était en mai 2013.

L'agression d'Ibrahima Dia, 47 ans au moment des faits. Cet homme originaire de région parisienne (Essonne) était venu passer en famille des vacances en Périgord quand il avait été agressé à Nabirat après une promenade dans le bourg et une ballade en forêt. Il avait expliqué qu'il avait été insulté, des insultes à caractère raciste, aux cris de "sale nègre" ou "sale bougnoule" notamment. Une enquête pour violences à caractère raciste avait été ouverte. Mais finalement, les prévenus ont été jugés simplement pour "violences commises en réunion" car le caractère raciste de l'agression n'a pas pu être prouvé lors de l'instruction.

Et cela plus de sept ans après les faits ! Car une première audience n'avait rien donné en 2014 suite à des vices de procédure (audience à laquelle s'était invité Philippe Poutou, leader du parti anticapitaliste, car la victime était militante de ce parti). Après une information judiciaire, l'an dernier, les avocats avaient demandé le renvoi. Avant que l'audience ne soit à nouveau repoussée pour cause d'épidémie de coronavirus. Et donc de se tenir en cette fin d'année 2020.