Agression de policiers à Aulnay-sous-Bois : un deuxième homme de 18 ans interpellé

L'enquête se poursuit après l'agression de trois policiers jeudi soir à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Un second suspect, lui aussi âgé de 18 ans, a été interpellé ce samedi. Dans ce même dossier, un autre homme de 18 ans devra s'expliquer prochainement devant le tribunal.

Une deuxième personne a été interpellée après l'agression jeudi de policiers à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). A cours de cette agression, un lanceur de balles de défense style Flashball et un pistolet à impulsion électrique de type Taser leur ont été dérobés. Le second suspect est lui aussi âgé de 18 ans. Il a été arrêté samedi et placé en garde à vue. Le jeune homme "serait impliqué dans les violences initiales à l'égard de deux des policiers", a confié une source judiciaire.

Vendredi, un autre homme de 18 ans a été interpellé. A l'issue de sa garde à vue, samedi soir, il s'est vu délivrer une convocation devant la justice. Le suspect sera jugé pour "violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique". Lui aussi est soupçonné d'être impliqué dans "le premier épisode" de cette affaire.

Un contrôle d'identité qui dégénère

Jeudi soir, vers 18 heures, une équipe de trois policiers s'arrête en voiture à hauteur d'un homme qu'ils souhaitent contrôler dans le quartier de la Rose des Vents, dans la cité des 3000. Ce dernier refuse de se soumettre au contrôle, se rebelle et donne un coup de poing à l'un des agents avant de prendre la fuite, aidé par d'autres jeunes présents sur place.

Deux des trois policiers partent à sa poursuite, laissant leur collègue seule pour sécuriser le véhicule. C'est alors qu'un autre groupe d'une dizaine de personnes se rapproche de la voiture de police et prend à partie la fonctionnaire.

L'un des agresseurs en profite pour s'emparer de deux armes présentes dans le véhicule, un lanceur de balles de défense et un pistolet à impulsion électrique. Après avoir parcouru quelques dizaines de mètres, il tire à une reprise avec le lanceur de balles de défense et atteint la voiture de police, que la fonctionnaire avait pu regagner. Les armes n'ont toujours pas été retrouvées.