Comme près des deux tiers des établissements pénitentiaires de France, ceux de Châlons-en-Champagne et de Reims étaient bloqués ce lundi par des surveillants. Ils dénoncent des agressions en hausse, des conditions de travail qui se dégradent et un manque de formation face aux détenus radicalisés.

Il fait encore nuit, ce lundi matin vers 6h30, mais déjà des poubelles bloquent l'entrée de la maison d'arrêt de Reims et des surveillants sont là pour parler de leurs difficultés. Un mouvement national lancé après l'agression de quatre agents pénitentiaires à la prison de Vendin-le-Vieil (Nord pas de Calais) jeudi dernier et suivi dans près des deux tiers des établissements pénitentiaires de France.

Plus de 12 agressions par jour, 4 500 sur l'année 2017 en France. Voilà les chiffres qu'avancent le syndicat Ufap Unsa Justice, dont Gaëlle Lopez est la représentante à Reims : "Ce ne sont pas forcément des agressions physiques, il y a les insultes, mais c'est quotidien". Avec ses collègues, ils racontent leur stress "Qui s'accumule à celui des détenus, ce qui fait que ça peut dégénérer très vite". Et ils se disent démunis, mal formés et pas assez nombreux.

Alassane Datt, lui, représente le syndicat Force Ouvrière et après plus de 15 ans de travail à la maison d'arrêt de Reims, il avoue : "J'ai du mal" et explique se sentir comme un"porte-clés" : "Les fouilles ne sont plus systématiques après les parloirs, dans les cellules non plus, donc il peut y avoir des armes. On ne nous donne pas l'autorité pour gérer les détenus, nous sommes souvent seul face à plus de 70 détenus". Alassane évoque alors les arrêts maladies, les désertions et la résignation de ses collègues.

Gérer des détenus radicalisés "C'est nouveau pour nous", disent les surveillants

L'agresseur des surveillants de Vendin-le-Vieil est un détenu radicalisé. Une nouvelle population carcérale à laquelle les surveillants ne sont pas préparés, alors ils demandent des formations. "La difficulté c'est d'abord de les repérer", expliquent en choeur Gaëlle Lopez et Alassane Datt "parce qu'on ne nous donne aucune indication sur les personnes qui entrent en prison, on n'a pas accès à leurs dossiers".

Et la situation semble encore plus difficile pour les surveillantes comme Gaëlle Lopez : "Certains refusent de parler aux femmes", dit-elle. Or face à cela, elle n'a dans ses poches que "Un trousseau de clés, un émetteur récepteur et un sifflet !". Elle ne demande pas pour autant des armes, loin de là, mais des formations, pour savoir gérer les détenus radicalisés et leurs débordements. Et Alassane Datt ajoute qu'il aimerait que les sanctions, en cas d’agression envers un surveillant, soient plus sévères : "C'est au législateur de changer les règles", conclut-il.

Face à la grogne des surveillants de prison et à ce mouvement, Emmanuel Macron promet un "plan pénitentiaire global" d'ici fin février, jugeant "indignes le taux d'occupation dans les prisons, les matelas au sol, les conditions de travail des personnels pénitentiaires".