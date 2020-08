Agression de trois policiers à Rennes en plein centre ville

Un père et son fils ont asséné des coups de poing au visage des fonctionnaires. Leur interpellation a été mouvementée. Le reste du groupe a tenté en vain d'empêcher leur arrestation.

Trois policiers de Rennes ont été agressés dans la nuit du dimanche 23 août au lundi 24 août dans le centre historique, rue Rallier-du-Baty. Il est 01h40 quand les vigiles d'un bar de nuit appellent la police. Ils refusent l'accès à l'établissement à un groupe de dix personnes ivres et insultantes. Une bagarre générale éclate. La police intervient. Un père de 41 ans et son fils de 17 ans frappent au visage à coups de poing les trois fonctionnaires. Les forces de l'ordre de la brigade anti-criminalité et de l'unité canine utilisent leurs bombes lacrymogènes. Les deux auteurs des coups sont interpellés.

Choqués et blessés, les trois policiers ont eu jusqu'à cinq jours d’arrêt de travail. Les deux agresseurs ont été placés en garde à vue. Le plus âgé sera jugé en mai 2021. Le plus jeune sera convoqué par un juge pour mineurs.