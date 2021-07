Agression de Yoane Wissa : une femme en détention provisoire

Le Procureur de Lorient en charge de l'enquête sur l'agression à l'acide du joueur de football du FC Lorient Yoane Wissa le 1er juillet a ordonné la mise en détention provisoire de l'auteure présumée. Le lendemain, cette trentenaire avait agressé une autre personne et kidnappé son bébé à Vannes.

Après l'agression du joueur du FC Lorient Yoane Wissa, dans la nuit du 1er au 2 juillet, le procureur de la République de Lorient a annoncé la mise en examen et en détention provisoire d'une femme d'une trentaine d'année. Cette Vannetaise aurait également agressé le lendemain, le vendredi 2 juillet, une femme pour lui kidnapper son bébé, en se faisant passer pour une assistante sociale à Vannes.

La victime mère de famille a été recueillie par des riverains à Vannes, avec une plaie à la tête et de graves brûles sur le flanc et le dos. Elle a été transférée au services des grands brûlés à Bordeaux. Elle explique aux enquêteurs qu'après lui avoir donné rendez-vous par téléphone, l'agresseure lui a donné un coup à la tête et a projeté un liquide inflammable sur elle avant d'y mettre le feu.

Le bébé kidnappé retrouvé sain et sauf

La trentenaire a été arrêtée samedi 3 juillet à son domicile de Vannes par les policiers. Ils ont trouvé le bébé d'un mois et demi. La femme explique son geste : après avoir dissimulé une fausse couche à son entourage, elle a décidé d'enlever un bébé. Les enquêteurs ont alors fait le rapprochement avec l'agression de Yoane Wissa qui venait d'être papa d'une petite fille.

Après une hospitalisation en psychiatrie, cette femme a été mise cette semaine en garde personne où elle a reconnu les faits d'agression sur le joueur du FC Lorient mais conteste avoir tenté d'enlever son enfant. Après avoir été déférée au parquet de Lorient et présentée au juge d'instruction, elle est mise en examen pour "tentative d'assassinat, enlèvement, tentative d'enlèvement, violation de domicile et violences avec armes". Elle est doncplacée en détention provisoire dans l'attente de son procès.