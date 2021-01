Agression de Yuriy à Paris : une information judiciaire ouverte, notamment pour tentative d'assassinat

Le parquet de Paris a ouvert ce samedi 30 janvier une information judiciaire concernant l'agression mi-janvier de Yuriy, 15 ans. Elle est ouverte notamment pour tentative d'assassinat. Le parquet a requis le placement en détention provisoire de six mineurs et un majeur.

Quinze jours après la violente agression du jeune Yuriy dans le 15e arrondissement de Paris, l'enquête avance. Le parquet de Paris a ouvert ce samedi 30 janvier une information judiciaire pour tentative d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, a précisé le parquet à franceinfo.

Neuf jeunes devant la justice

Dans cette affaire, douze personnes ont été placées en garde à vue jeudi et vendredi. Huit mineurs et un majeur ont ensuite été déférées devant un juge. Le parquet a requis le placement en détention provisoire de six mineurs et un majeur et le placement sous contrôle judiciaire pour deux mineurs.

"Ils sont soupçonnés d'avoir constitué un groupe afin de préparer une action collective violente à l'égard d'un autre groupe de personnes en réaction à une précédente rixe" le 10 janvier, dans le 15e arrondissement, qui fait elle-même l'objet d'une enquête distincte, avait précisé le procureur à l'AFP.

Pour rappel, Yuriy, collégien âgé de 15 ans, avait été conduit à l'hôpital dans un état grave après avoir été roué de coups dans la soirée du 15 janvier. La diffusion sur les réseaux sociaux le 22 janvier des images de son agression dans lesquelles on voit une dizaine de jeunes lui donner des coups de pied, de battes ou de bâtons a provoqué une vive émotion et de nombreuses réactions.