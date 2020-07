Agression du conducteur de bus à Bayonne : les habitants de Balichon aimeraient aussi être soutenus

dIls discutent en petits groupes au pied des immeubles. Les habitants ont tous en tête le drame du dimanche soir 5 juillet . U_"Il venait boire un café, on sait qu'il avait des problèmes d'addictions plus, plus, plus. Donc ça pose la question de la psychiatrie, comment on accompagne ces gens là, de quelles réactions on a. J'avais alerté le Conseildessé à la tête est décédé quelques jours plus tard. "C'est un meurtre, ils se sont déchaînés sur cet homme mais comment cela est-il possible, mais comment c'est possible ?"_ répète Jocelyne.

Les 4 agresseurs présumés arrêtés dans l'une des tours

Trois des hommes mis en examen dans l'agression du chauffeur s'étaient réfugiés chez un quatrième , dans son appartement au 9ème étage d'une des tours © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Régine habite depuis 50 ans à Balichon au même étage qu'un des quatre hommes arrêtés."C'était le compagnon de Linda. Il logeait les jeunes qui ont agressé le chauffeur de bus. Je le connaissais, bien sûr qu'on le connaissait dans la Tour. Il buvait des bières et consommait de la drogue. Il vivait dans l'appartement de sa compagne qui est morte à l'automne dernier. Il n'avait ni eau, ni électricité. Il allait boire son café à la MVC. Il faisait peur, il était agressif" .

Reportage dans le quartier Balichon Copier

"On sent ce qui se passe dans le quartier, un des quatre homme fréquentait la MVC" - Eric Braud, directeur de la Maison de la Vie Citoyenne

La MVC-Bayonne-Centre ville construite en plein coeur du quartier Balichon © Radio France - Nathalie Bagdassarian

