Agression du conducteur de bus à Bayonne : Philippe Monguillot est décédé

Philippe Monguillot est décédé ce vendredi 10 juillet à 17h30, annonce Véronique, son épouse. Le conducteur de bus a été agressé dimanche 5 juillet pendant son service sur le trambus T1, à l'arrêt Balishon de Bayonne à 19h15. Il a été roué de coups de poings et de pieds, notamment à la tête, après avoir demandé leur titre de transport à 4 personnes dont il exigeait également qu'elles mettent leurs masques. Le conducteur était depuis en état de mort cérébrale.

Quatre personnes ont été mises en examen mardi soir par un juge d'instruction de Bayonne, dont deux pour tentative d'homicide volontaire. Les deux autres sont poursuivies pour non assistance à personne en danger, et pour l'une d'elle pour soustraction d'un criminel à l'arrestation et aux recherches.

Une marche blanche en hommage à Philippe Monguillot, et en soutien à sa femme et ses 3 filles, a rassemblé 6.000 personnes mercredi soir dans les rues de Bayonne.

Les conducteurs et salariés du réseau de transports publics de l'agglomération bayonnaise Chronoplus, très choqués, exercent leur droit de retrait depuis lundi matin. Réunis en Assemblée Générale ce vendredi dans la matinée puis en fin d'après-midi, ils ont donné leur accord à la signature du protocole sur la sécurité négocié (vitres anti-agression, un vigile dans chaque bus jour et nuit, une radio enfin efficiente sur l'ensemble du réseau) pendant 6 heures la veille par les syndicats avec la direction. Cet accord prévoit la reprise du trafic des bus à partir de lundi 13 juillet. Il restera en revanche très perturbé ce week-end.

Après Jean-Baptiste Djebbari, le Ministre délégué aux Transports mardi, c'est le Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui se rend à Bayonne ce samedi 11 juillet. Il doit y rencontrer à la mi-journée les pouvoirs publics, puis les salariés et syndicats de Chronoplus.