Agression du député LREM Romain Grau à Perpignan lors de la manifestation contre le pass sanitaire

Le député des Pyrénées-Orientales Romain Grau a été pris parti et agressé ce samedi après-midi, lors de la manifestation contre le pass sanitaire, à Perpignan.

Le cortège de la manifestation contre le pass sanitaire a pris un détour ce samedi après-midi pour s'arrêter devant la permanence du député LREM Romain Grau, à Perpignan.

Des manifestants ont alors commencé à taper sur les vitres et à coller des affiches. À l'intérieur, le député et un conseiller d'Éric Dupont-Moretti, Guillem Gervilla, sont en train de travailler. Les deux hommes décident de sortir, et c'est là qu'ils se font interpeller par certains manifestants.

"J'ai reçu un coup de poing sur le menton" - Romain Grau, député LREM des Pyrénées-Orientales

"Nous avons été pris à partie très violemment. Ils voulaient clairement nous faire craquer avec des insultes assez lourdes", s'est confié le député. Un voisin aurait alors tenté de s'interposer avant de se faire gifler, toujours selon Romain Grau. Le député dit aussi avoir "reçu un coup de poing sur le menton".

Les deux hommes ont finalement réussi à se réfugier à l'étage de la permanence, alors que le cortège a fini par se disperser.

Le député LREM Romain Grau a par la suite annoncé vouloir porter plainte dimanche.