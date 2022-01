Jugés en comparution immédiate pour des violences, des menaces et des outrages, les trois agresseurs du député Romain Grau et du conseiller du garde des Sceaux Guillem Gervilla, ont été condamnés à des peines allant de 12 à 18 mois de prison.

Agression du député Romain Grau : entre 12 et 18 mois de prison pour les trois agresseurs

Le député Romain Grau et le conseiller du garde des Sceaux Guillem Gervilla au tribunal de Perpignan.

Près de dix jours après l'agression du député Romain Grau devant sa permanence, le jugement en comparution immédiate s'est tenu ce lundi 31 janvier à Perpignan. Trois hommes, âgés de 35 à 47 ans comparaissaient pour des violences, des outrages et des menaces de mort à l'encontre de l'élu en marge d'une manifestation anti-pass le samedi 22 janvier.

Le premier homme écope d'une peine de 18 mois de prison ferme. Le second est condamné à 15 mois d'emprisonnement, son avocate annonce faire appel. Enfin le tribunal a condamné le dernier à 12 mois, sans maintien en détention, il passera devant un juge d'application des peines pour un potentiel aménagement. Les trois hommes sont également condamnés à une interdiction de manifester pour 3 ans et au versement de 1.000 euros de dommages et intérêts à Romain Grau.

Romain Grau souhaite "que la paix soit restaurée à Perpignan"

Le député Romain Grau lui estime que "la justice est passée". Suite à cette affaire, il estime que "le calme doit revenir dans nos rues à Perpignan" et espère que "cette décision aura des vertus pédagogique". Romain Grau était présent à la barre du tribunal de Perpignan pour témoigner, aux côtés de Guillem Gervilla, le conseiller du garde des Sceaux qui était également devant la permanence le jour de la manifestation.