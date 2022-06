Agression du directeur du centre de formation du Stade Rennais : amende requise contre le père d'un joueur

Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 28 juin. Le père d'un jeune joueur du Stade Rennais était jugé ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Rennes, pour l'agression du directeur du centre de formation, le 23 avril dernier, rapporte l'AFP. Le parquet a requis une amende de 800 euros, un an d'interdiction de stade et une obligation de stage de citoyenneté.

Agé de 49 ans, Robert Françoise est le père de Noah Françoise, un milieu de terrain de 18 ans sous contrat professionnel depuis 2021 mais cantonné pour l'instant à l'équipe réserve, alors que plusieurs des jeunes formés avec lui au club évoluent déjà auprès de l'équipe première. A la barre, l'homme, jugé pour violences, a reconnu l'agression de Denis Arnaud le 23 avril après un match de l'équipe réserve. Il a regretté un geste "stupide" après avoir perdu son "sang-froid", indique l'AFP, présente à l'audience. Il a toutefois nié avoir porté des coups au directeur, qu'il avait plaqué contre un grillage.

Le football c'est des valeurs de fair-play, ce n'est pas la guerre"

Robert Françoise estime que dans ce dossier, c'était son fils "la victime". Interrogé peu après les faits, l'entraîneur de Rennes, Bruno Genesio, avait jugé que le jeune joueur, "un garçon qui s'est toujours bien comporté", n'y était "pour rien". Après l'agression, Noah Françoise avait lui-même condamné sur Instagram "cet incident, indépendant de ma volonté qui ne reflète absolument pas les valeurs auxquelles je crois et dans lesquelles j'ai grandi".

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux

"Le football c'est des valeurs de fair-play, ce n'est pas la guerre", a rappelé le substitut du procureur. Un extrait vidéo de l'agression, qui a entraîné 15 jours d'ITT pour l'entraîneur, a été diffusé à l'audience. "Il vient par trois fois minimum, des personnes tentent de les séparer et M. Arnaud a une côte brisée par l'action de M. Françoise", a pointé le magistrat. "La victime c'est M. Arnaud", a-t-il martelé avant de requérir 800 euros d'amende et un stage de citoyenneté dans les six mois, avec interdiction d'entrer en contact avec la victime et dans un stade pendant un an.

Ne pas faire de ce dossier un tribunal médiatique"

Encore choqué psychologiquement, Denis Arnaud avait choisi de ne pas venir à l'audience. L'avocat du club, Me Thierry Fillion, a réclamé "un euro symbolique". L'avocate de M. Françoise, Me Solenn Lemoine, a pour sa part fustigé une procédure précipitée "sans enquête sur l'origine de ces violences" avant de demander de "ne pas faire de ce dossier un tribunal médiatique avec une peine exemplaire qui ne correspondrait pas à la personnalité" de son client, éducateur de formation.

Avec AFP.