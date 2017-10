Agression du fils du leader FN à Corte : l'absence de réaction interpelle

Après l'agression mardi soir du fils de Charles Giacomi, tête de liste FN aux élections territoriales, l'absence de réaction de la classe politique insulaire est totale. A se demander, si toutes les idées, y compris celles que l’on ne partage pas, sont encore défendables en Corse ?

Au lendemain de l'agression à Corte de Jean-Antoine Giacomi, le fils de Charles Giacomi, tête de liste FN aux territoriales de décembre, plusieurs personnes, qui auraient été identifiées, sont toujours recherchées. Une plainte a été déposée à la gendarmerie de la cité universitaire. La jeune victime, frappée au visage, s'est vue prescrire une ITT de 5 jours. Une agression à connotation politique, selon sa famille, mais qui pour l'heure n'a suscité aucune réaction.

La classe politique et certaines associations, nous ont pourtant habitué à être plus promptes à réagir, à condamner, à dénoncer, que ce soit pour des événements survenus en Corse ou ailleurs. Mais là, rien, absolument rien. Pas une seule réaction, ni de la part de la droite, ni de la gauche, ni des nationalistes. "Une véritable chape de plomb", dénonce Charles Giacomi, le chef de file FN aux territoriales de décembre, et père de la victime.

Pour Me Gérard Tiberi qui défend les intérêts du jeune homme, le caractère politique de l'agression ne ferait aucun doute, selon lui ce n'est pas un hasard s'il a été pris pour cible.

Me Gérard Tiberi, avocat de la famille Giacomi Copier

Toute violence est inacceptable

Seule et unique réaction à cette heure, celle de la section corse de la ligue des droits de l’homme, que nous avons sollicitée.

"Toute violence qui s'attaque à une liberté fondamentale comme la liberté d'expression est inacceptable", insiste André Paccou, le porte-parole de la LDH. "Ce n'est pas parce que nous sommes face à un parti qui prône une idéologie dangereuse pour les libertés, faite du rejet de l'autre et de violence que nous devons nous mêmes user de cette violence contre un de ses militants".

André Paccou, LDH, "lorsque nous agissons comme ça nous tournons le dos à la démocratie" Copier

Jean-Antoine Giacomi et son père avaient déjà été agressés en avril dernier dans les rues de Bastia, quelques jours après le meeting houleux de Marine Le Pen à Ajaccio. Quatre personnes, poursuivies dans cette affaire, comparaitront d'ailleurs début décembre devant le tribunal de Bastia.

L'agression de Corte de mardi soir pose une nouvelle fois la question de la liberté d'expression. Toutes les idées, y compris celles que l’on ne partage pas, sont-elles encore défendables en Corse ?