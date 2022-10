Agression du jeune Yuriy à Paris : 13 adolescents renvoyés devant la justice

Près de deux ans après la violente agression de Yuriy sur la dalle de Beaugrenelle dans le 15ème arrondissements de Paris, treize adolescents ou jeunes hommes , âgés de 14 à 18 ans au moment des faits, sont renvoyés devant la justice.

La cour d'assises des mineurs et le tribunal pour enfants

Six d'entre eux devront répondre de tentative de meurtre. Les sept autres seront jugés pour complicité, association de malfaiteurs et/ou pour violences. Sur les treize personnes, neuf d'entre elles vont comparaitre devant la cour d'assises des mineurs. les quatre autres, plus jeunes, vont devoir se rendre au tribunal pour enfants qui statuera en matière criminelle.

Les faits s'inscrivent dans un contexte de rivalité entre jeunes individus - Juge d'instruction

L'agression a eu lieu le 15 janvier 2021 vers 18h30. Des images de vidéosurveillance montraient une dizaine de personnes s'acharner sur un jeune homme à terre, le frappant notamment avec des barres de fer, avant de s'enfuir. L'adolescent, souffrant de multiples fractures, avait dû être hospitalisé à l'hôpital Necker.

Le juge d'instruction estime que "les faits s'inscrivent dans un contexte de rivalité entre jeunes individus, résidents du 15e arrondissement de Paris, formant la bande RD4 d'une part, et celle du plateau de Vanves d'autre part".

Acte de vengeance

"Il est établi que l'agression de Yuriy (...) était un acte de vengeance en réponse à l'agression subie" cinq jours plus tôt par le demi-frère et cousin de deux des mis en cause, d'après le magistrat.

L'agression, diffusée sur les réseaux sociaux, avait fait réagir de nombreuses personnalités dont le président Emmanuel Macron ou le footballeur Antoine Griezmann.