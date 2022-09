Agression du lycée de Morlaàs : l'auteur présumé mis en examen pour tentative de meurtre

Une élève du lycée hôtelier de Morlaàs a reçu un coup de couteau mardi en fin d'après midi. L'agresseur présumé a été mis en examen ce jeudi soir pour tentative de meurtre. Le suspect à le même âge que la victime : 16 ans. C'est un palois qui fait ses études sur la côte basque. Il est soupçonné d'avoir donné un coup de couteau au thorax à un pensionnaire du lycée hôtelier de Morlaàs, devant l'établissement. Celui ci est toujours à l'hôpital mais ses jours ne sont pas en danger.

Une histoire d'adolescent

Le mobile de cette agression se précise petit à petit. C'est une histoire d'adolescent de toute façon autour de la petite copine de l'auteur. Celui ci reproche à l'autre son comportement à l'égard de celle ci. Ce que le jeune blessé conteste. Celui ci a été entendu par les enquêteurs à l'hôpital, mais il est encore très fatigué, et n'a que peu de souvenirs. L'audition a été très courte et il sera réentendu plus tard bien sur quand il ira mieux. L'instruction va aussi consister à entendre des témoins et des proches pour préciser ce mobile.

Des circonstances à préciser

Même chose d'ailleurs pour les circonstances de la scène. Il y a eu au moins des mots entre eux avant le coup de couteau, mais il faut encore préciser s'il y a eu des violences aussi. Et si elles ont été réciproques. L'arme du crime est un couteau du gabarit d'un opinel, ou d'un laguiole. La lame mesure huit centimètres environ. Il n'y a qu'un seul coup porté. L'auteur a pris la fuite. Il a été arrêté quelques heures plus tard, avec son père alors qu'ils étaient en route pour se rendre à la gendarmerie.