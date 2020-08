Agression du maire de Saint-Philippe-d'Aiguille : Philippe Bécheau reçoit le soutien du Premier ministre

Il est 22h30 mardi 4 août quand Philippe Bécheau est appelé pour une médiation. Plusieurs jeunes habitants de la commune jouent à la pétanque et écoutent de la musique trop fort, les voisins s’en plaignent. Le maire intervient, se présente en tant qu'édile et demande à ce que la musique soit baissée. Le groupe obtempère calmement. Pourtant, l’un des individus, fortement alcoolisé, s’en prend au maire et le frappe.

L’agresseur n’était plus là à l’arrivée de la gendarmerie.

La brigade de recherche de Libourne appuyé par la section recherche de Bordeaux sont chargés de l’enquête.

Le Premier ministre Jean Castex l'a appelé et lui assure du "soutien et de la solidarité de la Nation".

Le ministre de l'intérieur avait déjà très rapidement réagi sur Twitter. Gérald Darmanin qui a condamné cette agression.

Selon la sénatrice de Gironde, Nathalie Delattre "aujourd’hui, être élu de la République, c’est être en permanence en danger". L'élu girondin Pascal Lavergne lui aussi a réagi sur Twitter et au micro de France Bleu Gironde.