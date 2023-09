Agression du maire de Toulouse : prison avec sursis et travaux d'intêret général pour deux jeunes gens

Le 21 juin dernier lors de la Fête de la Musique quartier Saint-Aubin à Toulouse, Jean-Luc Moudenc et quatre élus sont pris à partie par un groupe de militants d'extrême-gauche . Quatre jeunes majeurs sans casier ont été jugés le 27 juillet. Entre trois et six mois de prison avec sursis ont été requis pour trois d'entre eux avec interdiction de manifester pendant deux ans. La décision a été rendue ce 28 septembre. Les condamnations sont conformes aux réquisitions à l'égard de ces trois jeunes hommes et femmes âgés de 18, 23 et 24 ans. Ce sont plus spécifiquement les deux plus jeunes que la justice recadre.

Jeune couple montalbanais de 18 ans sans histoire

Teddy, le Montalbanais de 18 ans, principal agresseur du maire et auteur du projectile qui a blessé Nina Ochoa, écope de huit mois de prison avec sursis, 140 heures de travaux d'intérêt général et d'une interdiction de manifester en Occitanie pendant deux eux. Ce brillant bachelier passionné de politique qui rêvait d'intégrer Sciences Po devra régler 1.500 euros de dommages et intérêts au maire, 1.000 euros à Nina Ochoa et 500 euros à chacun des quatre autres élus ou agents partie civile, soit une somme totale de 4.500 euros de dommages et intérêts.

Sa petite amie Maëlys âgée de 18 ans est condamnée à trois mois avec sursis, 70 heures de travaux d'intérêt général, l'interdiction manifester en Occitanie pendant un an, et 800 euros de dommages et intérêts au maire.

Pour les deux autres prévenus, deux habitants de Poitiers de 23 et 24 ans, l'un est relaxé, l'autre est condamné pour avoir refusé les prélèvements biologiques lors de sa garde à vue à deux mois avec sursis, et de 300 euros d'amende.