Agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens : la classe politique dénonce un acte "lâche et gratuit"

Les réactions se multiplient ce mardi, après l'agression lundi soir de Jean-Baptiste Trogneux devant sa boutique. Le directeur de la chocolaterie Trogneux a été roué de coups devant l'un de ses magasins après l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 , indiquait son père Jean-Alexandre à France Bleu Picardie. La chocolaterie appartient à la famille de Brigitte Macron, l'épouse du président de la République.

"Je suis totalement scandalisé, c'est minable"

La maire d'Amiens, Brigitte Fouré, déclare à France Bleu Picardie "être scandalisée ". " J'ai bien sûr envoyé un message de soutien à l'intéressé ", assure-t-elle, mais elle estime " déplacé de réagir publiquement ".

"Je suis totalement scandalisé. C'est minable de la part de ces individus", réagit Alain Gest le président d'Amiens Métropole. "Ça n'a aucun sens. On peut ne pas être d'accord avec les idées politiques de quelqu'un, à fortiori avec le président de la République mais ça ne justifie absoluement pas une telle violence certe de la famille par alliance mais qui ne s'est jamais lui même manifesté politiquement", ajoute-t-il avant de préciser qu'il serait " très attentif à la sanction que les juges donneront à cette affaire".

"La violence n'a jamais été un moyen de faire vivre la démocratie"

"Ma première réaction est évidemment de lui apporter tout mon soutien et de lui souhaiter un bon rétablissement, dit à France Bleu Picardie Barbara Pompili, députée apparentée Renaissance de la circonscription. "Je crois qu'il faut que tout le monde se pose la question de ce qui est en train de se passer dans notre pays sur le fonctionnement de la démocratie. La violence n'a jamais été un moyen de faire vivre la démocratie, a fortiori la violence vis à vis de personnes qui n'ont strictement rien à voir avec l'histoire. Nous parlons là de quelqu'un qui fabrique du chocolat, qui n'a jamais été intégré dans le débat politique, qui n'a jamais voulu s'engager en politique et qui tout simplement est de la même famille qu'un membre de la famille du président de la République. Et quand bien même, au nom de quoi doit-on accepter la violence à la place du débat démocratique ?"

"On ne défend pas la démocratie en s’attaquant à un chocolatier"

Dans un communiqué, le député Picardie Debout François Ruffin estime que "ces faits sont graves et inadmissibles. On ne défend pas la démocratie en s’attaquant à un chocolatier. J’avais rencontré la famille Trogneux lors du mouvement des Gilets jaunes, afin de leur assurer que l’hostilité contre leur boutique n’avait aucun sens. J’achète d’ailleurs régulièrement leurs macarons, comme un clin d’œil, lorsque j’offre des cadeaux à mes invités politiques. Tout mon soutien à la victime et à son entourage".

Le sénateur PS de la Somme Rémi Cardon exprime lui sur twitter son "soutien à la famille Trogneux , et en particulier à Jean-Baptiste. Nos divergences politiques ne doivent jamais conduire à de la violence physique", écrit-il.

"Je condamne avec fermeté cette agression insupportable du neveu de Brigitte Macron à Amiens ! Oui au débat démocratique, non à la violence et à la terreur. La sanction doit être implacable pour ces agresseurs. Tout mon soutien à Jean-Baptiste Trogneux", réagit Eric Ciotti, président du parti Les Républicains.

Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Renaud Muselier, membre du parti Renaissance, dénonce la "lâcheté effarante de ces agresseurs, à huit contre un, avec de la violence gratuite à la clef".

Dans un communiqué, le parti Renaissance de la Somme exprime "sa sidération face à cette insupportable escalade de la violence et manifeste son soutien plein et entier à la famille Trogneux. Les désaccords et les oppositions sont constitutifs de la démocratie dès lors qu'ils sont exprimés dans le respect d'autrui".