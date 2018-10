Le président de l'association Urgence Homophobie a posté sur Twitter une photo de son visage tuméfié après une agression à la sortie d'un restaurant à Paris mardi soir. Il dit avoir été insulté et traité de "sale PD". Il va porter plainte.

Paris, France

Le président de l'association Urgence Homophobie, Guillaume Mélanie, a été agressé à la sortie d'un restaurant à Paris métro Etienne Marcel mardi soir. Il a témoigné et posté une photo de son visage tuméfié sur Twitter. Il explique qu'il a reçu des coups, qu'il a été insulté et traité de "sale PD". Il a le nez cassé et il se dit très choqué. Il a décidé de porter plainte.

Si je n'avais pas été avec des amis, il m'aurait fracassé" - Guillaume Mélanie

Cette affaire fait suite à une série d'agressions homophobes dans la capitale. La semaine dernière deux femmes en ont été victimes, place de la République à Paris. Auparavant, c'est un couple d'hommes dans le 19e arrondissement de Paris qui avait été roué de coups. Fin septembre 2018, un comédien avait été blessé dans la rue pour les mêmes motifs. Il avait lui-aussi publié la photo de ses blessures sur les réseaux sociaux.