Agression en forêt d'Hérimoncourt : un jeune de 20 ans blessé par des coups de serpette

Un jeune homme de 20 ans a été sérieusement blessé après avoir été reçu à plusieurs reprises des coups de serpette. Les faits se sont déroulés ce mercredi en milieu d'après-midi en forêt à Hérimoncourt. La victime et deux de ses amis étaient venus rejoindre trois autres jeunes du même âge dans ce bois. Les protagonistes se connaissaient tous.

La victime parle de six coups de serpette

Pour une raison que les enquêteurs cherchent à éclaircir, le ton est monté entre les deux groupes. Un individu a sorti une serpette et frappé le jeune hérimoncourtois à six reprises, selon lui. Il a été blessé au coude et à l'épaule. Ses amis, à sa demande, avaient pu s'enfuir avant l'agression. La victime est quand même parvenue à se sauver également et a prévenir la police.

Arrestation quartier des Champs-Montants à Audincourt

Une patrouille a pu interpeller les agresseurs présumés un peu plus tard dans le quartier des Champs Montant à Audincourt. Deux jeunes d'une vingtaine d'années ont été placés en garde à vue dans la foulée puis un troisième ce jeudi, un mineur. Ils sont tous originaires d'Hérimoncourt. La victime, elle, a été opérée à Trévenans et était encore à l'hôpital jeudi soir. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'enquête de police se poursuit. L'hypothèse d'un acte prémédité semble écarté, selon le parquet de Montbéliard.