Agression en gare de Nancy : la victime en état de mort cérébrale

Nancy, France

On ne connaît pas encore les circonstances précises de l'agression. Vers 22h, plusieurs jeunes se sont acharnés sur un homme, selon une information de Franceinfo, lui assénant de violents coups, notamment au niveau de la tête. Grièvement blessée, la victime a été transportée à l'hôpital. La police a interpellé trois jeunes : deux de 14 ans et un de 15 ans. D'autres suspects ont pris la fuite et sont activement recherchés.