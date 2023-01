Agression en gare du Nord : une information judiciaire ouverte pour "tentatives d'assassinats"

Le parquet de Paris a ouvert ce dimanche une information judiciaire du chef de "tentatives d'assassinats" dans l'attaque perpétrée gare du Nord mercredi , indique le parquet de Paris, qui a requis le placement en détention provisoire du principal suspect. Il doit être présenté ce dimanche à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen.

Les investigations vont donc désormais se poursuivre sous la direction d'un magistrat instructeur. Première mission : déterminer avec certitude l'identité du suspect, pas encore formellement établie, rappelle le parquet. L'homme se dit de nationalité algérienne et âgé de 31 ans mais "il apparaît connu sous plusieurs identités pour des faits de violation de domicile, de vol et de rébellion, faits commis en 2019 et 2021 et se serait vu notifier deux obligations de quitter le territoire français, en 2020 et en septembre 2022."

Grièvement blessé par balles par des policiers lors de son interpellation, il avait été hospitalisé. Sa garde à vue avait dû être levée en raison de son état de santé, puis elle a repris samedi et a été levée dimanche en fin de matinée.

Deux autres hommes interpellés dans ce dossier, celui soupçonnés d'avoir hébergé le mis en cause et celui avec lequel il avait été vu sur les images de vidéo-surveillance en train de parler avant les faits, sont, pour le moment, mis hors de cause.

Une septième victime a été identifiée par les enquêteurs dans cette affaire. Il s'agit d'un homme de 53 ans, usager de la gare, qui avait quitté les lieux après l'agression.