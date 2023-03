Agression et cambriolage chez Jean-Marc Ettori : six hommes devant le tribunal correctionnel d’Ajaccio

Dans la nuit du 11 au 12 juin 2018, Jean-Marc Ettori a été surpris dans son sommeil et agressé par 3 hommes cagoulés et armés

L’affaire de l’agression de Jean Marc Ettori, dans la nuit du 11 au 12 juin 2018, à Porto Vecchio, est jugée ces mardi 14 et mercredi 15 mars par le tribunal correctionnel d’Ajaccio. Six hommes, âgés de 23 à 37 ans comparaissent pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Ils ne sont donc pas jugés pour l’agression elle-même, l’enquête n’ayant pas permis de déterminer quels étaient les trois hommes présents au domicile de l’homme d’affaires, président du Tours FC et dirigeant de Corsicatours.

ⓘ Publicité

Parmi les six prévenus, trois sont en détention, certains déjà connus de la justice dans le cadre d’une affaire similaire à celle-ci, datant de 2011. Tous, depuis le début de l’instruction et lors de leurs interrogatoires à la barre ce mardi 14 mars, nient les faits qui leurs sont reprochés. Selon les enquêteurs, la préparation du cambriolage a débuté un peu plus d’un mois avant sa commission. « Certains d’entre vous étaient surveillés depuis plusieurs mois dans le cadre d’une autre affaire », rappelle aux prévenus la présidente, qui précise également que la fille de la victime a « reconnu certains d’entre eux effectuant des repérages » les jours précédant l’agression de son père.

À lire aussi Corse : des hommes armés dérobent plusieurs dizaines de milliers d'euros au président du Tours Football Club

L’instruction fait également état d’une dette liée à un trafic de drogue « pouvant expliquer la nécessité de voler une telle somme d’argent pour rembourser cette dette », ajoute la présidente, précisant que Jean-Marc Ettori a estimé à 120.000 euros son préjudice. Mais les six hommes contestent tout acte préparatoire, et expliquent qu’il est « impossible d’avoir repéré quoi que ce soit en roulant à 30 kilomètres heure ».

3 à 7 ans requis pour quatre prévenus

Dans un réquisitoire qui reprend, prévenu par prévenu, les charges retenues, la procureure Louise Bolufer sollicite des peines allant de 3 à 7 ans de prison pour quatre des six prévenus. Pour deux autres, elle requiert la relaxe « au bénéfice du doute, estimant qu’il n’y a pas assez d’éléments pour caractériser leur préparation aux faits ».

Deux des six prévenus, en état de récidive légale, encourent jusqu'à 20 ans de prison. L’audience doit reprendre ce mercredi 15 mars, avec un délibéré attendu dans la soirée.