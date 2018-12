Agression et vengeance entre délinquants à la Mosson, deux interpellations à Montpellier

Deux hommes de 23 ans ont été interpellés ce mardi à Montpellier. Ils sont soupçonnés dans deux affaires liées. Un homme à la main sectionnée et son agresseur présumé touché par plusieurs balles de gros calibre quelques heures plus tard, dans le quartier de la Mosson.

Montpellier, France

C'est l'aboutissement de sept mois d'enquête pour le SRPJ de Montpellier : deux hommes de 23 ans ont été interpellés ce mardi, pour leur implication dans deux affaires liées. Les faits remontent au mois de mai dernier, dans le quartier de la Mosson, à Montpellier. Les deux suspects vont être mis en examen.

Le 17 mai dernier, vers 18 heures, un jeune homme de 24 ans se fait agresser au pied de la tour d'Assas. Il reçoit un coup de machette qui lui sectionne les cinq doigts de la main. Entendu par les enquêteurs, il désigne son agresseur. Il affirme que l'homme voulait lui imposer de stocker des stupéfiants dans l'épicerie qu'il exploite. Le trafiquant l'aurait agressé, n'acceptant pas son refus.

Quelques heures plus tard, vers 3 heures du matin, des coups de feu retentissent, toujours dans le quartier de la Mosson. Un homme de 22 ans est gravement blessé au thorax, pris pour cible avec des armes de gros calibre.

Une fusillade en représailles

Les deux protagonistes sont déjà connus des services de police et de la justice. Mais le lien entre eux ne s'arrête pas là. L'enquête établit rapidement que la fusillade est une vengeance après la première agression. L'homme qui a essuyé les coups de feu n'est autre que l'auteur du coup de machette, qu'il reconnaît d'ailleurs en garde à vue. Il est poursuivi pour violences volontaires avec arme ayant entraîné une mutilation.

Le second suspect interpellé cette semaine est le frère vengeur de la victime à la main sectionnée. Lui est poursuivi pour tentative d'assassinat. En garde à vue, le jeune homme de 23 ans a nié toute implication dans la fusillade et fait valoir son droit au silence.

Rivalité entre trafiquants

Au cœur de cette affaire : l'argent et le trafic de drogue, estiment les enquêteurs. Plusieurs indices le prouvent, les armes de gros calibre, les tensions a priori nées en prison entre les deux victimes et la drogue découverte au cours de la perquisition du domicile d'un des deux suspects : 700 grammes de cannabis et 20 grammes de cocaïne.

Le procureur de la République de Montpellier a demandé le placement en détention provisoire des deux hommes interpellés.