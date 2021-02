Agression filmée à Béziers : la plus âgée des suspectes encourt la perpétuité

On en sait un peu plus sur le calvaire de Gwendoline, agressée il y 10 jours à Béziers. La victime a été séquestrée et torturée pendant deux heures. La victime qui a déjà été auditionnée à six reprises pourrait ne pas avoir tout dit aux enquêteurs des souffrances supportées.

Qui aurait pu imaginer que les trois jeunes filles suspectées d'une violente agression filmée, en pleine rue à Béziers, encouraient la perpétuité, la plus lourde peine prononcée aux Assises. C’est l’équivalent d’un assassinat précise le parquet de Béziers. Evidemment c'est la sanction encourue, si les chefs d'inculpation sont maintenus à l'issue de l'instruction. Car les faits sont graves. Bien plus graves que ce que vous avez pu voir sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

La victime entendue à six reprises, mais elle n'a sans doute pas tout dit

Pour les deux mineures, âgées 15 et 13 ans et demi, la peine encourue est divisée par deux. C'est ce que l'on appelle l'excuse de minorité. Mais la plus âgée, seulement 19 ans, pourrait passer sa vie entière derrière les barreaux. Ces trois jeunes filles sont poursuivies pour extorsion, séquestration, enlèvement, accompagnés de tortures ou d'actes de barbarie et menaces de mort. La victime a été entendue à six reprises.

''Je ne suis pas assuré qu'elle nous ait tout dit'' précise le procureur de la République de Béziers Raphaël Balland. Les chefs d'inculpation retenus démontrent bien la gravité des faits. "Au cours de l'audition des jeunes filles, il y a des choses qu'on a apprises grâce à ce qu'elles ont dit, puisque la victime ne disait pas grand-chose."ajoute le Procureur de la République.

''Sans les vidéos, je pense que cette affaire se serait vite arrêtée sauf si la victime avait, un jour, décidé de parler." le Procureur de la République de Béziers

Gwendoline a été agressée pendant deux heures.

Mais ces jeunes filles, avaient-elles seulement conscience de la gravité de leur geste ? S'agit-il d'un jeu ? Pourquoi se sont-elles acharnées pendant deux heures sur Gwendoline d'abord en pleine rue, et ensuite dans l'appartement de l'une des suspectes ? Y a t-il d'autres victimes ? Un long travail d'enquête commence désormais pour essayer de comprendre leurs motivations. ''Nous sommes face à une misère sociale, morale, sociologique prégnante."

Misère sociale, morale et sociologique

Les suspectes sont d'une grande fragilité, ayant une grande carence éducative. Si elles se renvoient la responsabilité, aucune d'entre elles n'explique ce geste. "Nous sommes vraiment face à des jeunes filles qui ont un âge mental en dessous de leur âge physique" rajoute le Procureur de la République de Béziers.

Au lendemain de leur incarcération provisoire à Perpignan et proche de Toulouse, Raphaël Balland a pris soin de recevoir France Bleu Hérault et Midi Libre. (A écouter et lire ci-dessous)

La victime a beaucoup de mal à s'exprimer

''Les jeunes filles n'expliquent pas leur comportement. Elles se renvoient la responsabilité'' dixit Raphaël Balland. Copier

Raphaël Balland, le Procureur de la République de Béziers dans son bureau au palais de Justice © Radio France - Stéfane Pocher

L’ouverture de l’information judiciaire contre les trois jeunes filles était une nécessité pour en savoir plus ?

Oui ! On ouvre une information judiciaire quand on estime que l’on n’a pas encore une connaissance claire et précise des faits qui ont été commis. Cela peut être, comme c’est le cas dans ce dossier de savoir précisément ce que la victime a pu subir Je ne suis pas certain que nous sachions tout précisément parce qu’elle a beaucoup de mal à s’exprimer. Elle a été entendue pas moins de six fois. Elle n’a donné des informations que quand les policiers les découvraient. Nous n’avons pas non plus de vision très claire de la répartition des rôles des jeunes mises en cause. Il faut aussi mieux connaître la personnalité tant de la victime, du locale, le préjudice subi, mais aussi de mieux connaître les suspectes. Nous avons là, à faire, à des personnalités d’une très grande fragilité, d’une très grande carence éducative, sociale et morale.

Elles se renvoient les responsabilités des faits ?

À certains égards oui.

Comment expliquent-elles leur comportement ?

_Elles ne l’expliquent pas. Nous sommes vraiment face à des jeunes filles qui ont u_n âge physique, certes, mais un âge mental beaucoup plus faible. Elles ont beaucoup de mal à expliquer quoi que ce soit. C’est paradoxal, par rapport à ce que l’on a pu voir sur les vidéos. Elles y sont assez extraverties. C’est une tout autre chose lorsqu’on demande des explications.

Le très jeune âge des suspectes est-il surprenant ?

Oui, elles sont particulièrement jeunes. Ce qui est surprenant, aussi, c’est que ce sont des filles. Force est de constater que, de moins en moins, les filles sont à l’abri d’avoir ce type de comportement violent. Je ne suis pas certain que ce soit dans ce sens-là que l’on veuille l’égalité des sexes.

Est-il fréquent que ce soit des personnes aussi jeunes qui commettent de tels actes ? Y a-t-il une augmentation de la délinquance dans ces domaines-là ?

Nous n’avons pas de statistiques à donner. C’est un constat du quotidien. Oui, j’ai l’impression que les jeunes filles ou même des femmes plus mûres, sont davantage impliquées dans des affaires de violence. Cela doit nous questionner collectivement de la prégnance de la violence au jour le jour. Après je fais une analyse personnelle. Il faut regarder cela à travers le prisme de la présence d’une caméra. Le fait de se mettre en scène. Que sais-je ? En tout cas, l’image des violences qui nourrissent nos enfants à longueur de journée, avec une grande liberté d’accès, est sans doute une question que nous devons nous poser collectivement.

Pourquoi ont-elles filmé, puis supprimé les vidéos sur le téléphone portable volé plus tôt à une adolescente e 14 ans ?

Pour le moment, l'instruction de l'enquête ne répond pas à cette question.

Pourrait-il y avoir d’autres victimes ?

C’est l’autre objet de l’instruction. Effectivement votre propre article parlait d'une femme qui se serait manifestée auprès de vous, qui ne s'est pas manifesté, en tout cas à ma connaissance, auprès des services d'enquête. Il faudrait qu’elle le fasse. Donc, s’il y en a, elles doivent se déclarer. Ne serait-ce que pour mieux comprendre le parcours des suspectes. Nous avons quand même du mal à imaginer que ce qui s’est passé arrive du jour au lendemain. Sans qu’il n’y ait eu d’évolution ces derniers temps. Nous avons besoin de comprendre. Si elles sont jugées, il faut les connaître et donc comprendre leur parcours. Il y aura un travail difficile auprès des familles qui ne sont pas faciles d’accès.

Quel rôle ont eu les parents dans cette affaire ?

L’instruction devra le déterminer. Pour l’heure l’enquête s’est attachée à comprendre les faits. Ce qui est acquis, c’est que nous sommes face à une misère sociale, morale, sociologique prégnante.

Est-il fréquent d’avoir une victime qui attende que les enquêteurs amènent des éléments pour les confirmer ?

C’est un phénomène assez classique. C’est un traumatisme après des violences physiques, éventuellement psychologiques, avec des victimes qui peuvent mettre du temps avant d’exprimer ce qui s’est passé.

De là à amener les enquêteurs sur une autre piste ?

C’est toute la difficulté de notre travail et la prudence que nous devons tous avoir face à des situations qui paraissent évidentes et qui ne le sont pas. Soyons modestes. Sans les vidéos, je pense que cette affaire se serait vite arrêtée sauf si la jeune fille avait, un jour, décidé de parler.

Ouvrir l’enquête sur des actes de tortures et de barbarie, est-ce se donner un champ plus large de recherches ?

Oui, ce peut être évolutif. Cela permet d’appréhender la totalité des faits subis pendant près de deux heures avec le fait de tenter de l’humilier. Cela connote cet aspect de barbarie. La qualification peut évoluer en fonction de ce que dira l’expertise. Comment elle a ressenti les faits.

C’est donc passible des assises ?

La qualification, telle qu’elle a été retenue, fait encourir la perpétuité. La peine la plus lourde qui soit. C’est l’équivalent d’un assassinat. Pour les mineures de moins de 16 ans, la peine est réduite par deux. C’est ce que l’on appelle l’excuse de minorité.

Pensez-vous que le phénomène des réseaux sociaux est à l’origine de tous ces actes ?

Pour répondre, je ne parlerai pas de ce dossier. L’instruction le déterminera. De manière plus générale, je pense qu’évidemment le fait d’être dans un monde où les violences sont quotidiennement diffusées sur les réseaux sociaux devient une forme de fascination. Et ce sera positif ou négatif en fonction des personnalités. Pour des personnalités particulièrement fragiles, chacun doit mesurer l’impact que cela peut avoir. Puis après, il y a un phénomène vieux comme le monde, celui du groupe avec celui qui veut en faire plus que l’autre.

Il y a des enfants en bas âge présents avec elles. Seront-ils suivis ?

Oui. Pour l’enfant de 13 ans, contre laquelle je n’ai pas requis le placement en détention, j’estimais qu’elle était beaucoup trop jeune, compte tenu de son âge mental, pour se retrouver en détention. J’aurai préféré un foyer dont elle n’a jamais bénéficié à cause de sa famille. Elle a un parcours qui vient de loin, et les enfants autour, qui sont eux aussi victimes de ce qui s’est passé. Le parquet a saisi le juge des enfants pour leur trouver une assistance éducative.