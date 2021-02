Agression filmée à Béziers : les trois suspectes placées en détention, une information judiciaire ouverte

Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Béziers après l'agression filmée d'une passante. Les vidéos d'une rare violence circulent sur les réseaux sociaux. Les faits sont bien plus graves. Les agresseuses ont été placées en détention provisoire à Perpignan et proche de Toulouse.

"Les faits sont graves. Bien plus graves que vous ne pouvez l'imaginer." Voilà ce que l'on entend dans les couloirs du palais de justice de Béziers. Depuis la médiatisation de cette agression tous ceux qui ont vu la ou les vidéos ne restent pas insensibles à une telle violence. Les trois jeunes filles suspectées d'avoir giflé, cogné, humilié une passante de 18 ans le mercredi 27 janvier avenue de la Marne à Béziers, ont été déférées ce mercredi midi au parquet de Béziers.

Un peu plus tôt dans la journée, les fonctionnaires de police de Béziers ont retrouvé celle qui était recherchée depuis 48 heures. Une jeune fille de 13 ans et demi. Ses complices de 15 et 19 ans, elles aussi issues de la communauté gitane, avaient été interpellées lundi et placées en garde à vue. Depuis ce début de semaine, la plus jeune était cachée par les proches rendant l'enquête plus difficile.

Et si ce n'était pas la seule ?

Les faits seraient bien plus graves et en présence de jeunes garçons

Le parquet de Béziers, qui reste très discret sur cette délicate affaire en raison du jeune âge des agresseuses a décidé d'ouvrir une information judiciaire pour extorsion, menaces, séquestration, enlèvement, accompagnés de tortures ou d'actes de Barbarie et menaces de mort. Progressivement, les enquêteurs du commissariat de Béziers ont découvert la multiplicité des traitements humiliants et dégradants imposés à la victime. Au-delà des gifles, des coups de poing et l’humiliation en pleine rue, il y a tout ce qui n’a pas été diffusé sur les réseaux sociaux. Tout ce que vous n’avez pas vu. La victime a été conduite de force dans l'appartement de l'une d'elles par la contrainte. D’après nos informations, elle aurait subi des attouchements sexuels.

Chacune des trois jeunes filles a reconnu avoir participé aux faits tout en renvoyant la responsabilité principale sur les deux autres.

Ce mercredi soir, la plus âgée des trois, 19 ans, a été placée en détention provisoire à la prison de Perpignan le temps de l'instruction. Les deux plus jeunes dans un centre pénitentiaire pour mineurs proche de Toulouse. Le Procureur de la République souhaite en effet poursuivre les investigations de manière sereine, se donner du temps et permettre à d’autres victimes potentielles de se manifester si tel est le cas. Il ne faut pas l’exclure.

Trois cousines originaires de Sète et Arles

Les trois jeunes filles originaires de Sète et Arles semaient la terreur dans le quartier depuis plusieurs mois. Une habitante nous a en effet expliqué cette semaine avoir déjà eu affaire à ces dernières. Elle ne serait pas la seule. Il s’agit donc à présent de déterminer leurs motivations. Depuis quand agissaient-elles ainsi ? Des proches avaient-ils connaissance de ces faits ?

La plus jeune (13 ans et demi) a donc été interpellée ce mercredi matin à Béziers comme France Bleu vous l'indiquait ce mardi. Pendant deux jours, cette gamine a été cachée par ses proches rendant l'enquête difficile.

Elles avaient animé la toile et créé de vives réactions

Depuis quelques jours, les trois agresseuses font l’objet de commentaires haineux sur internet. Les faits reprochés sont graves. Les images particulièrement violentes ont choqué le public. Cette détention permet aussi de les protéger.

Les gitans de Béziers condamnent cette agression. _''Nous n'avons pas éduqué nos enfants ains_i. On réagit comme si c'était notre fille'' explique Louis Gimenez, le porte-parole de l'Association D.S.P.G (Développement Social pour la Population Gitane).

''Nous apportons toute notre solidarité et sympathie à Gwendoline et sa famille"

''On a mal pour Gwendoline. On réagit comme des parents'' explique Louis Gimenez, le porte-parole de l'Association D.S.P.G Copier

Plusieurs associations comptent organiser dans les prochains jours, à Béziers une marche pour dénoncer cette violence et apporter un soutien à Gwendoline.

Une victime traumatisée

Les trois autrices des faits avaient contraint la victime à les suivre jusque dans l'appartement des parents d'une des mises en cause. "La victime a été conduite par la contrainte jusqu'à cet appartement et son état de tétanisation l'a empêchée de fuir", précisait cette semaine le procureur Raphael Balland. Le calvaire de la victime a finalement pris fin avec l'arrivée du père d'une des agresseuses.

La victime, qui allait prendre son bus, après avoir terminé son service civique à la maison de quartier Martin Luther King est traumatisée, par les violences en présence des jeunes enfants impliqués dans cette bien triste affaire.

Examinée par un médecin légiste, la victime de 18 ans s'est vue délivrer un certificat médical avec trois jours d'incapacité totale de travail. Elle devait être examinée par un psychologue.